Ruby Rose y KJ Apa vendrán a la CDMX para la Popcon 2020

La Popcon 2020, anunció a sus primeros invitados internacionales; se tratan de Ruby Rose de 'Batwoman' y KJ Apa de 'Riverdale'.

Después de mucha especulación, la Popcon 2020 se anunció oficialmente el pasado 27 de febrero, dando a conocer algunos detalles de este nuevo evento relacionado al mundo del entretenimiento y la cultura geek en general.

Se llevará a cabo del 12, 13 y 14 de junio de 2020 en el CIEC WTC Ciudad de México; contando con la participación de Ruby Rose, protagonista de 'Batwoman' y KJ Apa, actor que encarna a Archie Andrews en la serie de 'Riverdale'.

Rose se ha ganado al público con sus participaciones en películas como 'John Wick: Chapter 2' y series como 'Orange is the New Black', además de tener una larga carrera como presentadora de MTV. En 2018, entró al mundo geek al encarnar a Kate Kane, Batwoman.

Ruby Rose CW

Por su parte, Apa tiene una carrera más modesta; sin embargo, se ha ganado los reflectores con una versión madura de Archie, el cual le ha valido varios reconocimientos como el premio Saturn a Mejor Actor revelación.

KJ Apa CW

Había dudas acerca de la Popcon

La presentación de la PopCon 2020 sirvió para despejar algunas dudas acerca del evento; recordemos que desde su anuncio con otro nombre, se vio envuelta en diversas polémicas, cambios de fecha y su cancelación en 2019, cuando iba a ser su primera edición.

Esto hizo que fans y medios pusieran en duda su realización; no obstante, parece que estos inconvenientes sirvieron para que los organizadores hicieran una mejor logística para traer el festival en el presente año.

Aún así, quedan ciertas dudas por resolver, como el precio de los boletos, el resto de los invitados, las actividades de las empresas que participarán, así como las dinámicas que tendrán Ruby Rose y KJ Apa; todo esto se debe de aclarar en las próximas semanas, tomando en cuenta que faltan 4 meses para su realización.

Por el momento, además de la presentación del talento señalado, sabemos que Cinemex, Crunchyroll, Diamond Films, Disney, Funko, Grupo Chespirito, Imagem Films, NFL, Panini y la WWE, entre otros, tendrán presencia en el evento.