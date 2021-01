'Rebuild of Evangelion' llega a Prime Video

Las tres primeras películas de 'Rebuild of Evangelion' estarán disponibles a finales de enero.

En algo que nadie esperaba, Prime Video anunció que las tres películas de 'Rebuild of Evangelion' llegarán a su plataformas de streaming el próximo 27 de enero de 2021; siendo la primera vez que los filmes están disponibles en este formato.

Estamos hablando de los filmes: 'Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone', 'Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance' y 'Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo', que se estrenarán entre 2007 y 2012 en Japón, así como en varias partes del mundo con una buena aceptación de los fans.

No se aclaró; pero es probable que las películas cuenten con audio en japonés y español latino, tomando en cuenta que Prime Video se destaca por respetar el doblaje original de casi todos los shows de su catálogo, la muestra más clara es lo sucedido con 'Las Guerreras Mágicas'.

¿Quieren saber qué vamos a estrenar en enero? Qué bien porque me moría por contarles. pic.twitter.com/gBcx8Lv9LL — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) December 29, 2020

'Evangelion 3.0 + 1.0' no tiene planes de estrenarse fuera de Japón

Algo curioso es que la fecha de estreno de las películas de 'Rebuild of Evangelion' en Prime Video es cercana al lanzamiento en Japón de 'Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time', que se podrá ver en cines de aquél país el 23 de enero.

Se piensa que esto es para aprovechar la posible euforia por el final de esta versión de Evangelion; sin embargo, de momento no hay planes de que el filme tenga una exhibición fuera de las salas de cine japonesas, por cuestiones de licencias y de la Emergencia Sanitaria del Covid-19.

Evangelion 3.0+1.0 Studio Khara

Esto no quiere decir que jamás veamos la película en esta parte del mundo, sólo que de momento, se mantendrá exclusiva de tierras niponas; recordemos que las otras piezas que forman este reboot tardaron entre 2 a 3 años en llegar a occidente.

Además hay que ver qué es lo que pasará con los cines y las distribuidoras en los próximos meses, luego de que fueran fuertemente golpeadas debido a la escasez de estrenos y cierres generalizados.

Con información de Prime Video.