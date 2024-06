Desde hace unas semanas, los juegos de PlayStation en PC se han encontrado con una especie de candado; God of War Ragnarök será el siguiente en sufrirlo.

De acuerdo con la propia Steam y PlayStation, no podrás jugar God of War Ragnarök en PC si no tienes una cuenta de PlayStation Network.

En otras palabras, debes de vincular una cuenta de PlayStation Network a Steam para jugar el famoso título de Sony cuando esté disponible en septiembre de 2024.

Algo que ya sucedió con juegos como Helldivers 2 y el multiplayer de Ghost of Tsushima en PC; cosa que por supuesto, no ha agradado del todo a los usuarios de Steam.

God of War: Ragnarök (PlayStation)

God of War Ragnarök en PC te pedirá cuenta de PlayStation Network aunque sea para un jugador

Si bien a nadie le ha gustado la medida de vincular la cuenta de PlayStation Network a Steam, se pensó que God of War Ragnarök en PC se salvaría de esto.

Pues God of War Ragnarök es un juego para un jugador, hasta este momento sólo títulos multiplayer pedía vincular PlayStation Network con Steam.

Sin embargo, parece que a partir del lanzamiento de este juego, todos los títulos de Sony en PC necesitarán la vinculación mencionada.

Sean experiencias para varios jugadores u obras en solitario, lo cual marca un cambio importante en la estrategia de la compañía con sus ports a computadora.

God of War Ragnarök en PC se tendrá que vincular con PSN (Especial)

¿Cómo vincular PlayStation Network a PC para jugar God of War Ragnarök?

Ahora bien, si tienes cuenta de PlayStation Network, aquí te diremos cómo la puedes vincular a tu PC para jugar God of War Ragnarök.

Para vincular tu cuenta de PlayStation Network con Steam en PC, debes de hacer lo siguiente:

Abre Steam

Descarga el juego de Sony que más te guste (God of War Ragnarök en este caso)

Una vez que lo ejecutes aparecerá la pantalla de PlayStation Network

Ingresa tus datos para iniciar sesión

Dale en “Aceptar”

Una vez hecho esto podrás jugar God of War Ragnarök en PC sin ningún problema, así como el resto de videojuegos de Sony en Steam.

Si no te aparece la pantalla de PlayStation Network al abrir un juego de Sony, puedes ir al apartado “Configuración” de tu cuenta de Steam, ahí encontrarás la opción para vincular los servicios.

Algo que debes saber es que sólo tendrás que hacer este proceso una vez para jugar tus juegos favoritos de Sony en PC.

PSN (Sony)

Con información de Steam y PlayStation.