¿Quién es Emma Corrin? Ella será la actriz que de vida a la villana de Deadpool 3, Cassandra Nova.

Es por eso que te decimos quién es la actriz Emma Corrin, y te damos algunos detalles de ella como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Tiene hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

Emma Corrin es la actriz que dará vida a Cassandra Nova, la villana en Deadpool 3

¿Quién es Emma Corrin?

Emma Corrin ha ingresado oficialmente a la lista de actrices que se han unido al Universo Cinematográfico de Marvel, en la película de Deadpool 3.

Pues se reveló que Emma Corrin dará vida a la villa en Deadpool y Wolverine: Cassandra Nova.

Emma-Louise Corrin es una actriz nacida en Inglaterra un 13 de diciembre de 1995, ella saltó a la fama mundialmente al interpretar a la princesa Diana en la serie de Netflix, The Crown.

La interpretación de Emma Corrin para la cuarta temporada de la serie de Netflix, la hizo merecedora al Globo de Oro por mejor actriz en una serie de drama en el año 2020.

Emma Corrin es una actriz muy joven (AP Photo/Netflix via AP)

¿Qué edad tiene Emma Corrin?

Emma Corrin será Cassandra Nova, la villana en Deadpool 3 tal y como ha revelado el último tráiler que fue presentado.

Emma Corrin nació el 13 de diciembre de 1995, es decir que la actriz inglesa tiene actualmente 28 años de edad.

¿Emma Corrin tiene pareja?

Desde el 2023, se sabe que Emma Corrin esta saliendo con el también actor, Remi Malek -42 años de edad-.

Durante los BAFTA 2024, Emma Corrin y Remi Malek protagonizaron varias fotos siendo una de las parejas más enamoradas de la ceremonia.

Y es que Emma Corrin y Remi Malek hicieron su romance público después de que ambos fueron captados besándose en un parque de Londres.

Por lo que el actor de Oppenheimer y la actriz de The Crown han estado apareciendo públicamente.

En 2021 Emma Corrin se declaró como queer y posteriormente como persona no binaria; en 2022 se convirtió en la primera persona no binaria en protagonizar una portada de Vogue.

Emma Corrin (@emmalouisecorrin / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Emma Corrin?

Al haber nacido el 13 de diciembre, Emma Corrin pertenece al signo del zodiaco de Sagitario.

Los Sagitarios como Emma Corrin son conocidos por ser aventureros, sociables, apasionados e independientes.

Se sabe que los del signo Sagitario como Emma Corrin son entusiastas, optimistas y divertidos, inteligentes y tienen claro sus objetivos a futuro.

Aunque muchas veces, en el lado negativo de los Sagitarios como Emma Corrin es que pueden llegar a ser egoístas, despistados, crueles y son expresivos cuando se llegan a enojar.

¿Emma Corrin tiene hijos?

Emma Corrin será la nueva villana para el Universo Cinematográfico de Marvel, en donde ella interpretará a la hermana gemela de Charles Xavier: Cassandra Nova.

Emma Corrin ha recibido gran reconocimiento desde su actuación como la princesa Diana de Gales para la cuarta temporada de la serie The Crown de Netflix.

Y de momento, Emma Corrin no tiene hijos y no se ha revelado si es que la actriz inglesa tiene entre sus planes a futuro convertirse en madre.

Pues de momento está disfrutando tanto de su carrera y su recién incursión al UCM, como de su romance con el también actor Remi Malek.

Emma Corrin

¿Qué estudió Emma Corrin?

Emma Corrin estudió en la Escuela Woldingham en Surrey, Inglaterra en un internado católico para niñas, en donde desarrolló su interés por la actuación y la danza.

Tomó un año sabático en donde asistió a un curso de Shakespeare en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

Emma Corrin estudió arte dramático en la Universidad de Bristol, pero en 2015 lo abandonó para seguir Inglés, Teatro y Artes en St. John’s College Cambridge.

En los tres años que estudió ahí, participó en más de 20 obras de teatro y comenzó su carrera con pequeños papeles en televisión.

Emma Corrin (@emmalouisecorrin / Unsplash)

¿En qué ha trabajado Emma Corrin?

La carrera de Emma Corrin oficialmente comenzó en la serie Pennyworth del 2019, y en el cine fue en la película del 2020, Misbehaviour al lado de Keira Knightley.

Fue en 2019 cuando se anunció que llegaría la gran oportunidad de Emma Corrin al ser elegida para interpretar a la princesa Diana de Gales en su juventud en la serie The Crown.

Se sabe que para prepararse para su papel, Emma Corrin vio varios documentales de Lady Di como Diana: In Her own Words, además de entrevistarse con el secretario personal de la princesa Patrick Jephson

En 2020, Emma Corrin fue galardonada con el Globo de Oro a mejor actriz en una serie dramática.

En ese sentido, Emma Corrin ha participado en varias series y película como:

Películas de Emma Corrin

Anna X (2012)

Cesare (2017)

Alex’s Dream (2018)

Misbehaviour (2020)

My Policeman (2022)

Lady Chatterley’s Lover (2022)

Good Grief (2024)

Deadpool & Wolverine (2024)

Series de Emma Corrin

Grantchester (2019)

Pennyworth (2019)

The Crown (2020)

A Murder at The End of the World (2023)

Emma Corrin

Emma Corrin es la actriz que dará vida a Cassandra Nova, la villana en Deadpool 3

Emma Corrin es la actriz que de estar en The Crown como la princesa Diana de Gales en la cuarta temporada, ahora dará el salto al UCM como la villana Cassandra Nova en Deadpool 3.

Y es que este lunes 22 de abril, se reveló el segundo tráiler de Deadpool 3, en donde se reveló por fin el primer vistazo de Hugh Jackman -55 años de edad- como Wolverine.

Pero además también se reveló cómo lucirá Emma Corrin como Cassandra Nova, quien se presume será la villana principal de Deadpool y Wolverine.

Cabe destacar que en los cómics, Cassandra Nova es uno de los principales villanos de los X-Men y uno de los más poderosos.

Por lo que se tienen grandes expectativas en torno a Deadpool 3, y sobre todo a la introducción de Cassandra Nova, Wolverine, los X-Men y mutantes dentro del UCM.

Deadpool 3 se estrenará el próximo 25 de julio del 2024, siendo ya una de las películas del UCM más esperadas por los fans.