Princess Peach: Showtime! demuestra que atrás han quedado los tiempos donde la princesa aguardaba en un castillo esperando a que Mario la rescatara del temible Bowser.

Ahora es toda una heroína que carga el peso de su propio juego, Princess Peach: Showtime!, tras casi 20 años de una nueva entrega para este personaje.

Lamentablemente debemos decir que si bien el juego no es malo, se queda muy lejos de lo que ha hecho Nintendo con otras franquicias, incluidos los juegos del propio Mario.

Pues este título se siente aún más básico que las obras del fontanero, lo que nos deja ver un potencial que no fue explotado del todo.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

¿De qué trata Princess Peach: Showtime!?

Princess Peach: Showtime! comienza cuando la princesa es invitada a ver una obra de teatro, pero la villana de turno llamada Grape, se apodera de lugar.

Lo que hace que Peach de la mano de Lucy una flor mágica, tenga que rescatar a todos los miembros del elenco participando en las obras y siendo la protagonista que todos deseamos.

Como todos los juegos de la franquicia, Princess Peach: Showtime! no tiene una gran trama que seguir, siendo más una excusa para que empieces a jugar.

Tenemos los elementos clásicos de cualquier juego de plataformas de Nintendo: una villana un tanto genérica sin un gran trasfondo, un evento maligno inesperado en un lugar “exótico” y la heroína que debe de arreglar todo.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

Nada que se salga de la fórmula que puedes ver en cualquier otro Mario, aunque la gran diferencia es que aquí la protagonista es Peach.

Si bien esto le da a Princess Peach: Showtime! un aire un poco novedoso, tampoco es algo que se sienta como “propio” de la princesa.

Es decir, puedes cambiar a Peach por Rosalina, Daisy, Toadette o incluso el mismo Mario, y en realidad habría pocas diferencias.

Hubieramos esperado que Nintendo trabajara un poco más este aspecto, tomando en cuenta la renovada popularidad de su princesa más famosa.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

No obstante, sabemos que en general la desarrolladora trata de no complicarse mucho al momento de armar sus narrativas (aunque pueden hacerlo, ahí están Metroid, Fire Emblem y The Legend of Zelda).

¿Cómo se juega Princess Peach: Showtime!?

Princess Peach: Showtime! se puede clasificar como plataformas en 2D al estilo Mario; aunque en realidad cada mundo cuenta con una temática diferente y mecánicas diferentes.

Hasta cierto punto, Princess Peach: Showtime! sería un “juego de minijuegos”, cada uno con su estilo e indumentaria diferente para la princesa, con sus retos y cosas por descubrir.

Por ejemplo, el escenario de Peach Espadachina es más de acción, mientras que el de Peach Patinadora es más de precisión, o el de Peach Sirena, que pide que lleves el ritmo de una canción.

Si bien hay momentos donde puedes usar los trajes fuera de su escenario principal, la realidad es que estos son bastante escogidos, limitando el experimentar con la jugabilidad.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

Pues no podrás usar el traje que más te haya gustado siempre que quieras, tendrás que esperar un nivel especial o regresar al que está dedicado a dicho atuendo.

Ahora bien, hay que decir que Princess Peach: Showtime! lo hace muy bien en cuanto a las mecánicas de cada uno de los trajes.

En realidad se sienten las diferencias entre cada aspecto de Princess Peach: Showtime!, que te harán desear que hubiera un juego dedicado a cada una de las versiones de la princesa.

Lo mejor de todo es que todos se manejan muy bien; unos mejor que otros, pero en general el control responde perfecto a cada uno cuando es debido.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

Es por ello que sentimos que Nintendo pudo explotar más las habilidades de Peach, más allá de dejarlo como un mero momento casi de fan service.

¿Cómo se ve Princess Peach: Showtime!?

En la parte gráfica de Princess Peach: Showtime! no hay mucho que decir, la marca Nintendo es sinónimo de calidad y aquí no es diferente.

La ambientación de Princess Peach: Showtime! es fenomenal, grandiosa, cada escenario tiene su propia personalidad y se esfuerza en aparentar ser una obra de teatro.

Los villanos y los enemigos juegan un papel importante en esta ambientación.

Y claro, los trajes de Peach, es de lo mas destacable de este título. Cada uno tan variado como el otro, con su propio estilo y peinados diferentes, es un deleite.

Princess Peach: Showtime! (Nintendo)

A pesar de que el Nintendo Switch no es la máquina más potente, entrega una estética que se ajusta perfectamente a la obra.

La parte sonora de Princess Peach: Showtime! es de lo mejor. Las canciones de cada escenario te hacen sentir en una obra de teatro.

Combinan perfectamente con el modo de juego, además los sonidos ambientales son iguales los de una puesta en escena, incluso con algunos murmullos sueltos por ahí.

Sin lugar a dudas, la parte técnica es lo más furte de Princess Peach: Showtime!

¿Vale la pena Princess Peach: Showtime!?

Princess Peach: Showtime! no es perfecto ya que peca de muy fácil y en ciertos momentos puede llegar a ser tedioso. Lo curioso es que cuando por fin va agarrando buen ritmo, termina.

Es cierto que Princess Peach: Showtime! está pensado para los más pequeños; pero un poco de dificultad extra no le hubiera caído mal.

Si tienes pequeños que adoran los juegos de plataformas en 2D, o adoras a Peach, este juego es para ti.

Por el contrario, si buscas un título que aproveche todo el potencial de la princesa y que tenga una dificultad mayor, puede que no sea la opción adecuada.