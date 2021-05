Chun-Li hará una aparición especial en 'Power Rangers: Battle for the Grid' como la Blue Phoenix Ranger.

'Power Rangers: Battle for the Grid' reveló a su nuevo personaje, la Blue Phoenix Ranger, que no es otra que la querida Chun-Li de la saga 'Street Fighter'.

La peleadora formará parte del "Street Fighter Pack" para 'Power Rangers: Battle for the Grid' que llega este 12 de mayo a todas las plataformas del juego.

Como la Blue Phoenix Ranger, Chun-Li mantendrá todas sus habilidades que le conocemos del juego de Capcom, incluyendo su movimiento especial.

Además podrá invocar al Delta Squad Megazord de 'Power Rangers SPD' , que le ayudará a mitad de sus combates con un par de ataques extra.

Asimismo contará con dos atuendos, el de ranger y uno casual de estudiante de la preparatoria de Angel Grove , donde estudiaban los rangers.

Chun-Li apareció en un corto oficial de los 'Power Rangers'

La aparición de Chun-Li en 'Power Rangers: Battle for the Grid' no es una curiosidad de los desarrolladores, sino algo de corte oficial en este universo.

Resulta que Chun-Li formó parte del corto 'Power Rangers Legacy Wars - Street Fighter Showdown', producido por Lionsgate, Allspark Pictures y nWay Inc.

Aquí se mostraba a los personajes de 'Street Fighter' haciendo equipo con Tommy para combatir a un grupo de Ranger corruptos y a M. Bison.

En un momento de la pelea, Chun-Li se convierte en la Blue Phoenix Ranger. Esta historia está enmarcada dentro del multiverso que compone a la serie.

Por ende, y con el aval de Capcom, se decidió incluir a la peleadora en el título en cuestión, su presencia está relativamente justificada en la historia.

Ryu también aparece tanto en el juego como en el corto de los 'Power Rangers' como el Crimson Hawk Ranger , haciendo uso de todo su set de movimientos.

Con información de IGN.