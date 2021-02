Pokémon Presents continúa con la celebración de los 25 años de la franquicia.





The Pokémon Company anunció el evento "Pokémon Presents" para este 26 de febrero, a las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, el cual se podrá ver a través del canal oficial de YouTube del juego. La transmisión durará alrededor de 20 minutos.

De acuerdo con la compañía, Pokémon Presents tendrá varios anuncios relacionados con la celebración de los 25 años de la franquicia, aunque no se dieron detalles al respecto. No obstante, fans esperan revelaciones alrededor de 'Pokémon Snap' y algún remake de alguno de los juegos de generaciones pasadas.

Junto con esto, es probable que se anuncien más colaboraciones de Pokémon con marcas y artistas, recordando que hace unas semanas se presentó la alianza con Katy Perry y Levi's ; en una campaña parecida a la que se vivió con 'Super Mario' en 2020.

Pokémon Presents dará un adelanto del concierto de Post Malone

El Pokémon Presents también servirá de preámbulo para el concierto virtual del Día de Pokémon, que es este sábado 27 de febrero; de hecho, los fans ya puede escuchar el cover de Post Malone de Hootie and the Blowfish Only Wanna Be with You, adaptada como “Pokémon 25 Version”.

El concierto del Día de Pokémon se llevará a cabo a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, el mencionado día sábado. Se podrá ver de forma gratuita en los canales oficiales de YouTube y Twitch de la franquicia, así como en la página web del 25 aniversario.

Además, a partir de hoy, los Entrenadores tendrán la oportunidad de añadir a un Pikachu especial a sus partidas de Pokémon Espada y Pokémon Escudo gracias a una contraseña especial.