'Pokémon': J Balvin hará canción por el 25 aniversario

J Balvin formará parte del proyecto musical 'Pokémon 25: The Album'.

Tras el concierto virtual protagonizado por Post Malone, The Pokémon Company reveló nuevos detalles del proyecto musical, que está llevando a cabo para celebrar los 25 años de 'Pokémon'; donde J Balvin será otro de los artistas invitados.

'P25 Music', como ha sido llamada esta iniciativa de 'Pokémon', se desarrolla en colaboración con Universal Music Group. Teniendo a J Balvin al lado de otras figuras ya anunciadas como Katy Perry y Post Malone, además de otras 8 personalidades por darse a conocer.

Katy Perry, J Balvin y un artista por revelar, publicarán una canción cada uno, inspirada en la cultura pop nacida a raíz de 'Pokémon'. El lanzamiento de cada tema irá acompañado de un video musical y una colección exclusiva de materiales promocionales en homenaje.

'Pokémon' lanzará un disco virtual a finales de 2021

El proyecto 'P25 Music' de 'Pokémon' no se quedará sólo en los temas aislados de Post Malone, Katy Perry y J Balvin; todas estas melodías serán reunidas en 'Pokémon 25: The Album', un disco virtual que será lanzado a finales del 2021.

Si bien no se ha anunciado al resto del elenco que formará parte del disco de 'Pokémon', se sabe que los músicos estarán vinculados a Universal Music, la productora del material. Los fans deberán de estar alerta para saber quién, cuándo y cómo serán lanzados los nuevos temas.

En total serán 14 canciones, la primera ya se dio a conocer, se trata del cover "Only wanna be with you", de Post Malone original de Hootie and the Blowfish, que interpretó el artista durante el concierto virtual de 'P25 Music' el pasado 27 de febrero.