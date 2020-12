El delincuente amenazaba a los jugadores para que le entregaran sus pertenencias.

Si duda 'Pokémon Go' fue todo un fenómeno en su lanzamiento hace 4 años, aunque la euforia se redujo con el tiempo, hay muchas personas que siguen jugando; sin embargo, esto se ha prestado a que algunos abusen de los jugadores que salen a la calle con celular en mano.

Muestra de ello es lo que sucedió en Chile recientemente, donde un sujeto identificado como Santiago Valencia Dinamarca , fue condenado a 17 años de prisión por robo agravado; lo interesante es que él se especializaba en usuarios de 'Pokémon Go'.

Identificaba a sus víctimas, adolescentes y jóvenes entre los 12 y 24 años, cuando notaba que estaban concentrados en el juego, los abordaba amenazándolos con ser un narco que iba a cobrar venganza sobre alguna de las víctimas, para después convencerlos de que le dieran sus pertenencias.

Valencia Dinamarca había sido puesto en prisión preventiva hasta que se confirmarán sus delitos, luego de una investigación se encontró culpable de al menos 12 robos con el modus operandi descrito, además de tener antecedentes de abuso sexual y participación en un asalto a un banco.

Pokémon Go Niantic/The Pokémon Company

Los incidentes con 'Pokémon Go' no han parado desde su lanzamiento

Lamentablemente el caso de Santiago Valencia Dinamarca no es extraordinario, desde su lanzamiento, 'Pokémon Go' ha estado inmerso en toda clase de incidentes, algunos curiosos y otros que incluso han causado lesiones y muerte de algunos jugadores.

En un inicio, las personas que salían a cazar Pokémones no se fijaban en su entorno, por lo que sufrían de accidentes viales, caídas o lesiones menores por ir distraídas; además de que se adentraban en zonas peligrosas con el fin de capturar a una de las criaturas.

Pokémon Go Tumisu / Pixabay

Obviamente los robos y secuestros se pusieron a la orden del día, pues muchos delincuentes identificaron cómo eran las tendencias entre los jugadores, por lo que aprovecharon la oportunidad para realizar una serie de asaltos focalizados.

Si esto no fuera suficiente, se han dado hasta peleas entre jugadores de 'Pokémon Go' debido a la caza de los personajes y las batallas en gimnasios, donde algunas personas no toleran que otra les robe a un personaje o locación.

Con información de 24 Horas.