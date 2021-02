El implicado vendió a un Sobble modificado de 'Pokémon Espada y Escudo'.

Autoridades japonesas anunciaron la detención de un jugador de 'Pokémon', esto debido a que vendió a un Sobble hackeado para las versiones 'Espada y Escudo' de la franquicia, cosa que está penado por las leyes del país asiático.

De acuerdo con lo revelado, el hombre de 23 años rompió la Ley de Prevención de Competencia Desleal, al alterar el código del Pokémon, para posteriormente venderlo a otro jugador por 840 pesos; esto sucedió en abril de 2020.

Sin embargo, esta no fue la única transacción desleal que realizó; se estima que continuó vendiendo Sobble alterados durante todo el año pasado, generando ganancias por 220 mil pesos. No se mencionó en qué consistió el hack; pero todo indica que los personajes no se desempeñaban de manera normal en el juego.

Sobble The Pokémon Company

'Pokémon Espada y Escudo' es un éxito a pesar de la polémica

La razón de que el infractor usara un personaje de 'Pokémon Espada y Escudo' para cometer su ilícito no es algo aislado, el juego de Switch es todo un éxito en todo el mundo, principalmente en Japón, por lo que enfocarse en esta entrega significaba tener un amplio margen en el mercado.

De acuerdo con el último reporte, 'Pokémon Espada y Escudo' ha vendido 20 millones de unidades desde su lanzamiento en 2019; algo que sorprende tomando en cuenta que el título estuvo envuelto en la polémica en ese momento.

Pokémon The Pokémon Company

Se acusó a la gente de Game Freak (los desarrolladores) de entregar un producto de baja calidad, con malas gráficas, mecánicas pobres, mundo limitado para explorar, y sobretodo, una falta de personajes, pues el Pokédex se redujó a la mitad "Pokémones" existentes.

El juego fue calificado como el peor de la franquicia, valiéndose el odio de mucha gente; curiosamente, los medios especializados amaron esta nueva generación, aunque reconocieron que tenía varios fallos comparado con los juegos de portátiles.

Con información de Eurogamer.