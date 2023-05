El PlayStation Showcase 2023 dejó una buena impresión, nada impresionante; pero con cosas importantes como Dragon’s Dogma 2, Marvel’s Spider-Man 2 y el remake de Metal Gear Solid 3.

Sin embargo, esta falta de “bombazos” es lo que ha molestado a muchos fans que se sienten decepcionados por el PlayStation Showcase 2023.

Sobretodo hay 6 juegos que muchos esperaban con ansias; pero que ni siquiera se asomaron un poco en la transmisión de Sony.

Estos son los 6 juegos que no llegaron en el PlayStation Showcase 2023:

Castlevania

Silent Hill 2

GTA 6

Bloodborne

Death Stranding 2

The Last of Us Part III/Multijugador

Castlevania no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

Castlevania: Symphony of the Night (Konami)

Uno de los rumores apuntaba que veríamos algo de Castlevania en el PlayStation Showcase 2023, la expectativa subió cuando se mostró el remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Sin embargo, las esperanzas de los fans se terminaron tras un par de minutos cuando la familia Belmont brilló por su ausencia.

Aún así queda claro que Konami sí parece tener interés en revivir sus franquicias, pues ya tenemos dos remakes anunciados hasta el momento.

Solo queda esperar que en algún otro evento de las próximas semanas se presente algo de Castlevania.

GTA 6 no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

GTA 6 (Especial)

Tras las filtraciones a finales de 2022, se esperaba que GTA 6 tuviera una serie de anuncios masivos a su alrededor, con el PlayStation Showcase 2023 como el escenario perfecto.

Pero no ha sido el caso y Rockstar se mantiene fiel a su estilo; recordemos que antes de la cancelación del E3, la desarrolladora había evitado el evento.

Si se va a presentar algo de GTA 6, será en el momento que Rockstar lo decida; probablemente en un evento dedicado al juego, sin la intervención de Sony o Microsoft.

Lo cierto es que podrían pasar varios meses ante de que siquiera se lance una imagen promocional del título.

Bloodborne no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

Bloodborne (Sony)

Bloodborne ya es un clásico de estos eventos, no por hacer una gran aparición; todo lo contrario, por jamás estar presente y el PlayStation Showcase 2023 no fue la excepción.

Muchos fans de Sony esperaban que se presentara algo de esta olvidada exclusiva de la compañía, ya sea un remake o la segunda parte.

No hubo ni uno ni la otra, lo cual fue decepcionante para todos los poseedores de un PS5 que esperaban algo al respecto.

De momento no parece que veamos el regreso de Bloodborne muy pronto, pues From Software, estudio responsable de la primera parte, está metido en otros proyectos actualmente.

Death Stranding 2 no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

Death Stranding 2 (Kojima Productions)

Hideo Kojima ha estado ligado a Sony desde hace años, con Death Strandig 2 ya anunciado, muchos querían ver algo más en el PlayStation Showcase 2023.

Sorpresivamente en esta ocasión no hubo nada relacionado a Hideo Kojima, lo cual dejó un mal sabor de boca en los fans.

Se creía que el conocido desarrollador haría una aparición especial para mostrar un adelanto o la fecha de lanzamiento.

Algo a tomar en cuenta es que el primer Death Stranding se presentó en 2016 y se estrenó hasta 2019; es probable que no sepamos nada del juego hasta casi el final de la generación.

Silent Hill 2 no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

Silent Hill 2 Remake (Konami)

La ausencia de Silent Hill 2 en el PlayStation Showcase 2023 sorprendió igual que la de Death Stranding 2, pues se trata de un juego ya anunciado.

No sólo eso, es una de las exclusivas fuertes de Sony y Konami ya había mencionado que el juego estaba casi terminado.

Lo que indicaba que sólo era cuestión de tiempo para que tuviéramos un nuevo tráiler con la fecha de estreno; cosa que no fue así.

Tal vez en las próximas semanas tengamos por fin detalles de Silent Hill 2; pero de momento PlayStation perdió una gran oportunidad.

The Last of Us Part III/Multijugador no estuvo en el PlayStation Showcase 2023

The Last of Us Part II (Sony)

El último reclamo que tienen los fans al PlayStation Showcase 2023 es la ausencia de Naughty Dog y The Last of Us Part III/Multijugador.

Desde que The Last of Us Part II salió en 2020, se ha hablado que Naughty Dog trabaja en un multijugador que “revolucionaría la franquicia”; pero no se ha mostrado nada concreto.

También se han escuchado reportes de que ya se trabaja en la tercera parte de la historia; aunque tampoco hay nada tangible de esto.

Con The Last of Us cumpliendo 10 años próximamente y siendo un fenómeno gracias a la serie, era el momento para presentar algo. Lamentablemente no fue así.