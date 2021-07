Jason Momoa quiere ser Kratos en película de God of War

Tal parece que las adaptaciones de obras de ciencia ficción y fantasía son lo que más le agrada a Jason Momoa. Quien diera vida a Khal Drogo en Game of Thrones, y actualmente a Aquaman, tiene en la mira a otro personaje si se le diera la oportunidad.

En una entrevista, el actor declaró que está interesado en ser Kratos, si es que Sony se anima a hacer una película de God of War, popular juego de PlayStation.

Aunque eso sí, afirma que en realidad no conoce mucho del personaje y el juego donde sale; su intención va más por el parecido físico que tiene con el general espartano.

Ojo, esto no quiere decir que un filme de God of War esté en puerta; actualmente, Sony está metida en la producción de Uncharted, otra adaptación de un juego conocido, además de que, gracias a Emoji, su división cinematográfica no la está pasando muy bien, por lo que es poco probable que se arriesguen en este sentido.

Aunque no vamos a negar que Momoa tiene un punto, tiene un aspecto muy similar al de Kratos. De hecho, nosotros seguimos pensando que, en lugar de Aquaman, debió de ser elegido para interpretar a Lobo.

Con información de Vandal.