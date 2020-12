Jugadores de PC son más inteligentes que los de consola: Estudio

La gente que juega en PC tendría un IQ más elevado que quienes lo hacen en otras plataformas.

La gente de Royal Panda realizó un estudio que provocará polémica entre la comunidad videojugadora, y es que según su investigación, la gente que juega en PC es más inteligente que aquella que lo hace en consolas o dispositivos móviles.

Así es, de acuerdo a una serie de exámenes realizados a diversas personas que tienen como principal hobby los videojuegos, quienes juegan en PC tiene un IQ promedio de 112.3, colocándose por encima del resto de los sistemas interactivos.

En segundo lugar tendríamos a la gente que prefiere el PlayStation, con 110.7 de IQ, seguido de Xbox con 103.8; mientras que Nintendo y los móviles estarían hasta el fondo de la tabla con 101.3 y 99.4 de IQ respectivamente.

IQ PC Royal Panda

¿En qué consistió el estudio para revelar el IQ de los jugadores en PC?

Como mencionamos, para llegar a estos números y dar como "ganador" al PC Gaming, se realizaron en total 4 pruebas diferentes que median las aptitudes de los voluntarios; estas eran: inteligencia verbal, habilidad matemática, razonamiento lógico y razonamiento visual.

De los resultados que se obtenían de cada una de estas, se iban agrupando con respecto a las diversas plataformas; los jugadores en móviles fueron los peores puntuados en casi todas las áreas, lo mismo que quienes tiene un Switch.

Estudio IQ Royal Panda

Los gamers de Xbox quedaron en tercer lugar en todas las categorías, mientras que los primeros dos lugares vieron una reñida pelea entre PC y PS4, pues la gente de ordenador es mejor en aptitudes verbales y matemáticas, mientras que los de PlayStation cuentan con mejor razonamiento lógico y visual.

Por otra parte, quienes juegan títulos como 'Rainbow Six Siege', 'Among Us' y 'Minecraft' resultaron tener un mejor IQ que el resto de sus compañeros, siendo 'Candy Crush', 'Rocket League' y 'Angry Birds', los títulos con gente con menor promedio de coeficiente intelectual.

Con información de Royal Panda.