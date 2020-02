Revelan oficialmente 'Outriders', primer juego para PS5 y Xbox Series X

Square-Enix presentó su juego 'Outriders', el cual ha destacado por ser el primero anunciado oficialmente para el PS5 y el Xbox Series X.

Square-Enix se ha adelantado al todo el mundo al presentar oficialmente el primer juego para PS5 y Xbox Series X, nos referimos a 'Outriders', del cual liberaron un trailer cinemático donde incluso se da la ventana de lanzamiento.

El juego ha sido desarrollado por la gente de People Can Fly, quienes estuvieron a cargo de 'Gears of War: Judgment' y 'Bulletstorm'; con apoyo de Square Enix External Studios, que estuvieron detrás de 'Sleeping Dogs' y 'Just Cause'.

El título será shooter RPG ambientado en Enoch, un mundo de ciencia ficción, donde el jugador creará su propio Outrider, para explorar una historia cooperativa de hasta 3 jugadores al mismo tiempo vía online.

Poco a poco se comenzarán a revelar juegos para PS5 y Xbox Series X

El que se diga que 'Outriders' es el primer juego para el PS5 y el Xbox Series X no es gratuito; aunque ha habido anuncios de otras compañías, estos no han sido muy claros o se toman como exclusivas para una sola plataforma.

Estamos hablando de 'Starfield' de Bethesda y 'Halo Infinite' de Microsoft, el primero tuvo el honor de ser la gran revelación para las nuevas plataformas; no obstante, no se ha sabido de él en casi 2 años y nunca se específico si llegaría a consola o PC.

Halo Infinite Microsoft

Por el lado de 'Halo', este se anunció como el juego de lanzamiento de Xbox Series X, dejando de lado (por razones más que obvias) al PS5 de Sony. Así, el juego de Square-Enix es el primero multiplataforma de la siguiente generación.

Algo curioso es que, aunque faltan pocos meses para el lanzamiento, en realidad no se tiene detalles de qué juegos estarán disponibles para engalanar los próximos sistemas; esperamos que la galería de estrenos aumente en poco tiempo.