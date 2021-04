‘Outriders’: el mejor exponente de los loot shooter (RESEÑA)

‘Outriders’ es el juego más acabado de su género; aunque sufre de algunos problemas en su ejecución.



Los loot shooter son un tipo de juego que provoca reacciones encontradas, pues pocas veces encuentra el balance perfecto entre cooperativo, RPG, disparos y MMO, quedando en un frágil punto entre la diversión y lo genérico; afortunadamente Square-Enix y People Can Fly sortearon los inconvenientes con ‘Outriders’.

Si bien el título no se aparta del camino marcado por otros, e incluso llega a ser muy parecido a cierta obra que iba a durar 10 años; pero que su “destino” fue otro, ‘Outriders’ cuenta con las características suficientes para hacerse un nombre por sí mismo.

Claro que no está exento de inconvenientes, sobretodo en lo que se refiere a la manera en que se debe jugar, pues esta llega a ser en algunos casos restrictiva al depender de factores externos al juego mismo.

Outriders Square-Enix

¿De qué trata ‘Outriders’?

‘Outriders’ nos sitúa en Enoch, un planeta lejano al que llega un arca procedente de la Tierra; la gente busca un nuevo hogar donde vivir luego que, según lo que comenta el juego, se desatara una guerra sin cuartel entre toda la humanidad. Quienes quisieron alejarse de eso se embarcaron en un viaje sin retorno al espacio.

Sin embargo, lo que parecía ser la salvación, se convierte en una pesadilla. Enoch sufre de un extraño fenómeno que puede destruir o transformar a los seres vivientes, y que daña todos los aparatos tecnológicos, esto provoca que las personas que buscaban una vida pacífica, ahora recreen los conflictos más crudos de la Tierra.

Outriders Especial

Tu eres un Outrider, un soldado de élite, el cual despierta tras varios años para encontrar el mundo en ruinas, será tu deber descubrir qué paso en todo el tiempo que estuviste dormido, al mismo tiempo que develas el secreto detrás de la misteriosa tormenta.

La historia de ‘Outriders’ es un tanto cliché y cuenta con personajes prototípicos de cualquier obra de acción; en realidad no es su punto más fuerte, aunque la construcción del mundo es impresionante, con una abundante mitología por explorar; sin olvidar que conforme avanza la trama, da algunos giros interesantes que hace que sea disfrutable.

¿Cómo se juega ‘Outriders’?

La gran virtud de ‘Outriders’ es su gameplay. Ningún juego del género había pulido tan bien las mecánicas en torno a la acción pura, pues este se puede volver tan visceral, estratégico o dinámico como lo requiera el jugador, adaptándose sin ningún problema a cualquier estilo de juego.

Todo comienza desde la elección de clase; ‘Outriders’ te da a escoger entre 4 tipos de formas de combate: Pyromancer, basado en ataques de fuego de daño constante a media distancia; Technomancer, experto en uso de recursos tecnológicos; Trickster, para ataques frontales a corta distancia; y Devastator, un poderoso tanque.

Outriders Especial

Cada uno con habilidades únicas que además se ven potenciadas por las diversas armas de fuego a las que tenemos acceso. Algo a señalar es que el título no le da prioridad a ninguno de sus aspectos de combate, ambos son necesarios para salir avante de la aventura.

A veces tus poderes serán la base de tu ataque, mientras que otras sólo un apoyo a los rifles y pistolas. Todo fundamentado por una progresión sostenida sin microtransacciones o sistemas de pago injustos, sólo dependerás de tu habilidad para seguir avanzando en la historia y mejorar a tu personaje.

¿Cómo son las misiones de ‘Outriders’?

'Outriders' tiene dos tipos de misiones principales: campaña y secundarias; las primeras nos llevan a diversos puntos de Enoch donde deberemos de cumplir un objetivo para así conocer más de la historia y el misterio detrás del planeta.

Las segundas son encargos que se pueden hacer tangenciales a la trama principal; desde rescatar a una joven rehén, hasta encontrar un tesoro o recoger minerales. Hay que señalar que tanto estas como las de la historia se desarrollan en los mismos escenarios.

Outriders Especial

Ese es otro punto a considerar de 'Outriders', pues no hay mucha variedad en cuanto a sus paisajes o "mapas", básicamente todo se reduce a ir de un punto A al B para cumplir nuestro objetivo, la exploración es limitada y en algunos casos inexistente.

Esto provoca que el diseño de niveles se sienta muy a modo, nada orgánico, pues nos encontraremos con zonas interminables llenas de barricadas o lugares para cubrirnos, que claramente fueron puestos ahí para justificar el sistema de cobertura del gameplay y no por un recurso narrativo o estético fuerte.

¿’Outriders’ se puede jugar en solitario o sólo es multiplayer?

Algo que le gustará a los lobos solitarios es que 'Outriders' se puede jugar sin problemas en solitario, aunque fue construido con la intención de armar escuadrones; una persona puede disfrutar el título sin la necesidad de compañeros, aunque el tener aliados le suma a la experiencia.

Esto en parte gracias al "Nivel de Mundo", un sistema que va aumentando la dificultad de manera gradual de acuerdo a tu desempeño; si eres muy bueno el título será más complicado, si no eres tan hábil, se quedará en un desafío bajo o intermedio.

Outriders Especial

No obstante, y he aquí el gran pecado de 'Outriders', aunque tu intención sea tener una aventura en solitario, el juego necesariamente deberá de estar conectado a internet, con todo lo que eso significa. Si sufres una desconexión o los servidores fallan, serás sacado automáticamente del juego, incluso no podrías jugar por un rato.

En nuestra experiencia, no pudimos iniciar sesión en un par de ocasiones, aunque teníamos conexión con cable LAN, y pocas veces nos pudimos unir a partidas aleatorias. Además, aunque el juego permite crossplay, de momento la opción está desactivada para experiencias entre PC y consola, por problemas técnicos.

¿Cómo se ve ‘Outriders’?

'Outriders' se ve bien a secas, no es nada del otro mundo; los diseños de personajes y ambientes son adecuados, con varios elementos en pantalla, así como un diseño de arte adecuado para lo que nos quiere contar la gente de People Can Fly.

Si bien no hay bugs o glitches catastróficos, hay una que otra cosa curiosa sucediendo en lo que se refiere a gráficos; por ejemplo, en una ocasión el color de piel de nuestro personaje cambió a un rojo intenso, para después regresar a la normalidad. Nada que no se pueda arreglar con un parche.

Outriders Square-Enix

El apartado sonoro también cumple su cometido, la música y voces son adecuadas sin aspirar a más (el doblaje latino no está tan pulido, aunque tampoco es horrible); aunque falla en los efectos, pues no son tan impactantes con lo mostrado en pantalla, una gran explosión apenas si se "siente" a nivel auditivo.

'Outriders' es una grata sorpresa de inicio de año

Si bien 'Outriders' no generó mucha expectativa desde su anunció, pues se comparaba con otros juegos similares y el fracaso de 'Marvel's Avengers' no ayudó a la causa de Square-Enix, resulta ser una grata sorpresa.

Como mencionamos, se trata de la forma más refinada del género hasta el momento, divertido en todos sus aspectos, con dificultad adecuada para todos los jugadores, un gran gameplay y progresión que no resulta abusiva.

Claro, no es perfecto, Square y People Can Fly necesitan trabajar en la optimización de los servidores, además de que los niveles son demasiado lineales y la historia sacada de una película genérica de acción de los 80.

Aún así te recomendamos darle una oportunidad, ya sea para que lo juegos con amigos o en solitario, estamos seguros de que te pasarás un muy buen rato.