'Outriders': El demo ya está disponible de manera gratuita (VIDEO)

'Outriders' estará disponible el 1º de abril.

Square-Enix anunció que ya está disponible el demo gratuito de 'Outriders', el nuevo juego de disparos/RPG de People Can Fly (los desarrolladores de 'Gears of War: Judgment' y 'Bulletstorm') junto a Square Enix External Studios (responsables de 'Just Cause' y 'Sleeping Dogs').

El demo de 'Outriders' presenta el capítulo inicial de la campaña, con una duración aproximada de tres horas. La prueba permite crear varios personajes y darle un vistazo a las cuatro clases del juego: Devastator, Pyromancer, Technomancer y Trickster.

Además, los jugadores podrán trasladar su progreso al juego completo si compran el título para la misma plataforma. El demo está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 y Xbox One, además de Steam y GeForce NOW para PC

'Outriders' tuvo que retrasar su estreno original

Oficialmente, 'Outriders' ya debería de estar disponible en el mercado; sin embargo, a finales de 2020, Square-Enix anunció un retraso en el juego con el fin de pulir toda la obra en general, mandándolo hasta el 1º de abril de 2021.

Si bien a algunos no les gustó que 'Outriders' moviera su fecha de estreno, se entiende que la desarrolladora haya tomado esta decisión, tomando en cuenta que se trata de una nueva IP, la cual apuesta por un juego masivo y continuo.

De ahí que se quiera que este lo más pulido en su lanzamiento, tomando en cuenta la historia reciente con obras de estreno adelantado que no cumplen con la expectativas de los jugadores y empresas; además que existen ya varias opciones similares actualmente.

Por lo pronto, este demo nos dejará ver un poco si el retraso valió la pena; además de que servirá para probar la estabilidad de los servidores, pues permitirá el juego cooperativo crossplay en línea, principal característica de la obra.