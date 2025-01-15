Cuando parecía que ya se había dicho todo de One Piece temporada 2, Netflix dio a conocer más personajes y el elenco que los interpretarán.

En total, se suman 3 nuevos villanos a One Piece temporada 2, que los fans de toda la vida del anime reconocerán de manera inmediata.

Pues se trata de dos soldados al mando de Wapol y la miembro de los Baroque Works que faltaba por unirse a la batalla contra los Sombrero de Paja.

Lo que nos da a entender que Netflix exprimirá lo más que pueda el Arco del Reino de Drum, así como parte de Alabasta.

One Piece (Netflix)

¿Quiénes son los nuevos personajes de One Piece temporada 2 de Netflix?

Estos son los 3 nuevos personajes que se suman a One Piece temporada 2 de Netflix, así como el elenco que los interpretará:

Sophia Anne Caruso, de 23 años de edad, hará a Miss Goldenweek

Anton David Jeftha, de 39 años de edad, hará a K. M. (Kuromarimo)

Mark Penwill hará a Chess

Para quienes hayan seguido la serie desde hace 25 años, sabrán que Miss Goldenweek es parte de los Baroque Works y aparece junto a Señor 3, atacando a los Sombrero de Paja.

Mientras que K. M. y Chess son parte de la guardia del Rey Wapol en el Reino de Drum, contando con un curioso ataque donde se fusionan para formar a Chessmarimo.

Elenco One Piece Temporada 2 (Especial)

¿Cuándo se estrenará One Piece temporada 2 de Netflix?

Ahora que en teoría tenemos a todos los personajes y el elenco de One Piece temporada 2 de Netflix, falta saber cuándo será el estreno.

Tomando en cuenta que One Piece temporada 2 de Netflix fue afectada por las huelgas en Hollywood, el inicio de su producción se retrasó hasta 2024.

No obstante, se logró completar todo el rodaje antes de que finalizara el año, lo que significa que actualmente están en post-producción.

La apuesta es que la segunda temporada llegará entre finales de 2025 e inicios de 2026; no se esperan más retrasos para One Piece temporada 2 de Netflix.