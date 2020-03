'One Piece: Pirate Warriors 4'; 900 capítulos resumidos en un gran juego (Reseña)

Aunque no descubre el hilo negro; 'One Piece: Pirate Warriors 4' es uno de los mejores juegos de anime recientes, y un buen resumen de la serie.

Más de 900 episodios, decenas de tomos en manga y muchas películas, eso es 'One Piece'; una de las obras más exitosas de Japón. Entrar de lleno a ella en este momento es casi imposible; sin embargo, 'One Piece: Pirate Warriors 4', logra hacer un resumen efectivo, disfrazado de un divertido juego de acción.

Arte One Piece Pirate Warriors 4 Bandai-Namco

El nuevo título de Bandai-Namco, no rompe el molde de los interactivos de anime que la compañía está tan acostumbrada a hacer; sin embargo, entrega una experiencia más completa y divertida que obras más recientes.

Además de estar engalanada por el fan-service más descarado de la compañía; pero con una buena ejecución en general. Esto a pesar de que no se libra de algunos problemas, que si bien no afectan al juego en su totalidad, sí deben de mencionarse.

Un gran resumen de 23 años de historia

Uno de los problemas de los juegos de anime, es que te cuentan la misma historia que se ve en la serie; esto opera mal en dos sentidos, pues el fan ya sabe lo que va a pasar, mientras que el público ajeno muchas veces se encuentra con una trama a medias, pues los títulos comienzan su narrativa desde la más reciente temporada.

'Pirate Warriors 4' arregla un poco esos inconvenientes, pues aunque nos muestra lo que ya pasó en la serie animada, lo hace desde el inicio de la historia; así es, desde ese lejano primer episodio donde Luffy apenas comienza a formar su tripulación.

Luffy y Ace Bandai-Namco

La narrativa se divide en varios arcos, donde atendemos a diversas batallas y escenarios que tocan los puntos esenciales de 'One Piece'; si bien se salta momentos clásicos (como el origen de cada uno de los protagonistas), en general todo fluye de manera adecuada.

Esto sirve para que la gente no ha seguido la obra desde su inicio, se meta de lleno al juego, mientras que los veteranos tengan una reminiscencia de esos primeros capítulos.

Derrótalos a todos con tus habilidades

El juego es del género de acción conocido como "musou", que básicamente consiste en acabar con hordas de enemigos en escenarios semi-abiertos; para al final derrotar a un jefe o sub-jefe un poco más fuerte que el resto.

Para acabar con todos ellos, tienes a tu disposición a una gran galería de personajes de la serie; aunque no los podrás usar al mismo tiempo. Dependiendo del modo o el arco de la historia, estarás limitado a ciertos guerreros.

Nami Bandai-Namco

Una vez elegido tu personaje, podrás aumentar sus estadísticas en un mapa de habilidades, ya sea el general, que afecta a toda tu tripulación; o el individual para cada uno de ellos. La progresión la haces al obtener medallas y dinero en los distintos mapas de juego.

Los protagonistas contarán con ataques inspirados en el show; Luffy estirará su cuerpo, Zoro usará sus espadas y Nami controlará el clima, por ejemplo. Lo único malo es que, debido a la cantidad de enemigos en pantalla, muchas veces no tendrás una perspectiva adecuada de la acción, lo cual entorpece la batalla.

Busca tesoros y repite misiones

Además del modo historia, 'Pirate Warriors 4' cuenta con otras dos opciones de juego, "Free Log" y "Pirate Log"; el primero nos regresa a las misiones de la historia, con la posibilidad de usar a nuevos personajes que estaban bloqueados por la narrativa.

Esto sirve más que nada para aumentar las habilidades de tus personajes, sin tener que limitarte a la trama de la obra. El segundo aspecto es un poco más interesante, pues nos dan una serie de misiones para obtener ítems especiales, ya sea sólo o con amigos online.

One Piece Pirate Warriors 4 gameplay Bandai-Namco

Aquí no tendrás restricción en los guerreros, pudiendo usar a protagonista o antagonistas por igual; ya sea la tripulación del Sombrero de Paja, la Marina, a Boa Hancock, Ace y un largo etcétera.

Si algo tiene este juego, es que cuenta con una cantidad inmensa de personajes, por lo que no debes de preocuparte por aburrirte en ese sentido.

Cargas eternas y gráficas hermosas

Si en algo destaco Bandai-Namco con este juego es en la estética; la obra se ve hermosa, es tal vez título de anime que mejor se ve en los últimos tiempos. Esto debido a que no te satura con el cell-shading; pero tampoco usa los horribles modelo realistas de 'Jump Force'.

En su lugar, se optó por hacer una especie de traspaso (lo más fiel posible) del aspecto animado de la serie de televisión; tanto los cortes de escena, como el gameplay en sí, se ven muy bien, además de que nunca notamos problemas en el desempeño.

Luffy Bandai-Namco

Lamentablemente, todo lo anterior tiene un costo. Los tiempos de carga a veces llegan a ser eternos, y estos se presentan casi a cada momento; ya sea que acabes una misión, entres a otro modo, que salgas del juego e incluso cuando lo pones.

Esto indica que, para hacer todo el despliegue técnico señalado, se requiere de una buena cantidad de procesos para evitar, en lo posible, los bugs y glitches.

Ser un pirata es muy divertido

En menos de un mes, Bandai-Namco nos ha entregado 3 juegos de anime: 'One Punch Man: A Hero Nobody Knows', 'My Hero One's Justice 2' y 'One Piece: Pirate Warriors 4'; de todo ellos, es la protagonizada por Luffy la que destaca.

Logra un perfecto equilibrio entre fan service y originalidad; es cierto, no descubre el hilo negro ni nada por el estilo, aún así, no deja de ser divertido para cualquier público, no sólo para fans del anime.

Claro, la cámara y los tiempos de carga son horribles; pero si logras solventar dichos problemas, te encontrarás con un título interesante que destila personalidad por cada uno de sus pixeles. Además de que te evita perder 500 horas de tu vida en seguir las aventuras del Sombrero de Paja.