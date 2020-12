‘Nioh 2 – The First Samurai’; una débil conclusión a un irrelevante DLC (RESEÑA)

‘Nioh 2 – The First Samurai’ viene a completar el arco de tres historias que nunca estuvieron a la altura del título base.



Antes de que termine 2020, Koei-Tecmo y Sony nos traen ‘Nioh 2- The First Samurai’, la última parte del DLC para el juego que viera su lanzamiento a inicios de este año; contenido que hay que decirlo, jamás estuvo a la altura de la obra base y este último agregado no hace sino mantener esa tendencia.

Y es que ‘The First Samurai’ repite todos los errores de las entregas pasadas, sin darnos algo más a cambio, siendo más una excusa para regresar a ‘Nioh 2’, que algo que de verdad aporte a la historia o mecánicas del que es uno de los mejores interactivos del año.

Si bien no se trata de un contenido desastrozo, porque en sí mismo el juego es excelente, en realidad se siente como algo irrelevante, lanzado por mero compromiso; algo de lo que adolecen varios DLC de la actualidad. Pero vayamos por partes, viendo el porque este capítulo final es sólo la culminación de algo ya decepcionante.

Nioh 2 The First Samurai Koei-Tecmo

‘Nioh 2’ y la historia del primer samurái

Como su nombre lo indica, este último DLC de ‘Nioh 2’ nos presenta una interpretación libre del nacimiento de los samuráis en Japón, llevándonos hasta el Periodo Heian de la historia de la nación asiática, donde conoceremos la leyenda de Sakanoue no Tamuramaro y Otakemaru.

Si bien la trama llega a ser entretenida, todo es contado de manera muy rápida y sin un clímax real, tal y como sucediera con los contenidos anteriores; esto debido a que son muy pocas las misiones principales que abordan la trama, mientras que el resto son líneas secundarias (que incluyen un enfrentamiento con una invitada de ‘Dead or Alive’).

Nioh 2 The First Samurai Koei-Tecmo

Aún así, es de agradecer a la desarrolladora que nos siga dando este tipo de visiones de fantasía histórica del folclor japonés; aunque estaría bien que estos se ampliaran tal o revisaran de manera puntual, como si se hace en la campaña principal; por lo que un DLC de este tipo tal vez no sea el medio adecuado para cumplir esa función.

‘The First Samurai’ agrega nuevos modos

Otra cosa que notarán los veteranos de la segunda parte de ‘Nioh’, es que ‘The First Samurai’ agrega aún menos cosas que los capítulos anteriores; estamos hablando de tan sólo dos nuevos enemigos, un par de espíritus guardianes y ninguna arma. Así es, en esta ocasión no podrás explorar un poco más tus dotes de guerrero con nuevos instrumentos de batalla.

Su verdadero aporte viene en los modos, pues si adquiriste todo el Pase de Temporada, tendrás acceso a Dream of the Nioh y The Underworld; el primero es un nivel de dificultad extra para el New Game + del juego, mientras que el otro es un reto de sobrevivencia para ganar mejores ítems y equipamiento.

Nioh 2 The First Samurai Koei-Tecmo

Eso sí, no podrás acceder a este si no has terminado el juego en la nueva dificultad; estamos hablando de que tienes que volver a vencer toda la campaña de esta ya de por si retadora obra. En otras palabras, a menos que seas fan de los desafíos máximos y de ‘Nioh 2’, no encontrarás muy atrayente el volver a darle una repasada al juego.

Un DLC que sólo vale en su conjunto

Como entrega unitaria, ‘Nioh 2 – The First Samurai’ es poco menos que recomendable, pues no da nada que no se haya experimentado anteriormente, ya sea en los capítulos pasados o en el juego base; siendo el contenido más flojo hasta la fecha para el juego de Koei-Tecmo.

Su valor real radica en su conjunto, es decir, si adquiriste todo el Season Pass, esta entrega es cumplidora a secas; además de que te permite acceder a nuevas dificultades y modos que extienden aún más la vida del interactivo, sin olvidar que nos da una visión amplia a otras eras históricas de Japón.

Si te gustó mucho ‘Nioh 2’, vale la pena hacerte con todo el contenido extra, pues te mantendrá entretenido durante varias horas más; pero si tu intención era hacerte sólo con ‘The First Samurai’, es mejor que lo pienses dos veces, pues encontraras algo un tanto decepcionante y no podrás acceder a Dream of the Nioh y The Underworld.