'Nioh 2' y 'Little Nightmares 2' en los lanzamientos en PC de febrero

Se dieron a conocer los lanzamientos en PC de febrero donde destaca la llegada de 'Nioh 2' y 'Little Nightmares 2'.

El mes de febrero trae a los jugadores de PC varios estrenos interesantes, pasando del sigilo a la acción de un momento a otro, donde destacan 'Nioh 2', con varias características exclusivas, y 'Little Nightmares 2', secuela de uno de los títulos de Bandai-Namco más celebrados.

Sin embargo, no todo se reduce a la dificultad de 'Nioh 2' o el arte de 'Little Nightmares 2'; aunque en esta ocasión no son muchos, la PC verá otros título que podrían llamar la atención de la "Master Race".

A continuación te damos la lista de estrenos de febrero de 2021, así como la configuración recomendada para cada uno de estos; señalando que lo que aquí se sugiere puede diferir de los distribuidores, pues nos centramos en el hardware más actual disponible en el mercado.

'Werewolf: The Apocalypse – Earthblood' - 4 de febrero

Configuración recomendada: tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1650 Super, procesador Intel Core i5 10400 o AMD Ryzen 5 3600 y 8 GB de RAM.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood se basa en el popular juego de rol, que cuenta con tres maneras de jugar: sigilosamente, al convertirte en lobo; versátil, en forma humana; o la forma de hombre lobo para pasar a la acción visceral.

'Nioh 2 - The Complete Edition' - 5 de febrero

Configuración recomendada: tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, procesador Intel Core i3 10100 o AMD Ryzen 3 3200G, 16 GB de RAM y 85 GB de espacio en disco.

Considerado como uno de los mejores RPG de los últimos tiempos, 'Nioh 2' llega en su versión completa a PC, con todos los DLC, además de nuevas características exclusivas como texturas 4K, soporte a 120 fps y la compatibilidad con pantallas Ultrawide.

'Little Nightmares 2' - 10 de febrero

Configuración recomendada: tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1650, procesador Intel Core i3 10100 o AMD Ryzen 3 3200G y 4 GB de RAM.

El oscuro mundo de 'Little Nightmares' está de regreso. Esta vez, Mono, está acompañado por su amigo Six, el dúo debe enfrentarse a peligros y rompecabezas por un entorno que combina belleza y oscuridad.

'Curse of the Dead Gods' - 23 de febrero

Configuración recomendada: tarjeta de video NVIDIA GeForce GTX 1650, procesador Intel Core i3 10100 o AMD Ryzen 3 3200G, 8 GB de RAM y 2 GB de espacio en disco.

Además de la frenética jugabilidad y los diversos tipos de armas y enemigos, 'Curse of the Dead Gods' aporta una innovadora mecánica de maldición en la que puedes sacrificar parte de tu humanidad en busca de más poder.