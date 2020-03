Nintendo sorprendió al mundo con la transmisión de un "Direct Mini", donde dio anuncios de 'Bioshock', 'Borderlands', 'Pokémon' y mucho más.

Algo que nadie esperaba, sobretodo tomando en cuenta la situación a nivel mundial, es que Nintendo nos diera una inmensidad de anuncios a través de un "Nintendo Direct Mini"; pero la Gran N lo hizo, presentando todos sus estrenos planeados para lo que resta del 2020.

La presentación estuvo dividida en dos partes, primero los títulos que ya están disponibles en el Nintendo Switch desde este 26 de marzo; como es el caso de 'Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Expansion Pass – Pack 3' y 'Shinsekai: Into the Depths'.

Lo que más sorprendió fue el anunció de la llegada de 'Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy', obra que se mantenían ajenas a los sistemas de Nintendo; lo mismo que 'Panzer Dragoon: Remake'; legendario título de las consolas de SEGA.

Nintendo prepara varios lanzamientos para el 2020

Nintendo Direct Mini también reveló el próximo contenido para el Nintendo Switch, como la llegada de 'Xenoblade Chronicles Definitive Edition', y las sorpresas de 'Bioshock' y 'Borderlands', obras que no habían salido en ninguna consola de la compañía.

También se dieron más detalles sobre el próximo DLC pagado para 'Pokémon Sword' y 'Pokémon Shield', así como noticias de que el próximo luchador de 'Super Smash Bros. Ultimate', será del juego 'ARMS'.

Por último, se dieron anuncios de las llegadas a la consola híbrida de 'Bravely Default II', 'Catherine: Full Body' y 'Star Wars Episode I: Racer'; títulos muy queridos por el público en general, y que estuvieron disponibles primero en otras plataformas.

Estos sólo fueron algunos de los anuncios que dio la desarrolladora en su Direct que duró alrededor de media hora; para más detalles, aquí te dejamos toda la transmisión.