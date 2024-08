Como se prometió, el martes 27 se tuvo el Nintendo Direct agosto 2024 donde se presentaron los juegos que llegarán a Switch en los próximos meses.

El Nintendo Direct agosto 2024 presentó tanto título de grandes compañías, como de desarrolladores independientes.

Mostrando que aún hay mucha vida para el Nintendo Switch, a pesar de que ya se anunció la llegada de su sucesor para 2025.

Por lo pronto, aquí te dejamos lo más destacado del Nintendo Direct agosto 2024.

Capcom Fighting Collection 2 en el Nintendo Direct agosto 2024

Tal vez la mayor sorpresa fue Capcom Fighting Collection 2 en el Nintendo Direct agosto 2024, otra compilación de juegos de pelea de la desarrolladora.

Contará con el regreso de Capcom vs SNK, así como otros juegos un tanto desconocidos de la desarrolladora. Estará disponible en 2025.

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics en el Nintendo Direct agosto 2024

Otro que estuvo presente fue MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics en el Nintendo Direct agosto 2024.

Se confirmó su lanzamiento en digital para el 12 de septiembre, y en formato físico para el 22 de noviembre.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake en el Nintendo Direct agosto 2024

El RPG se hizo presente con DRAGON QUEST III HD-2D Remake en el Nintendo Direct agosto 2024, el esperado regreso del clásico de Square-Enix.

Su nuevo tráiler nos mostró su fecha de lanzamiento para el 14 de noviembre de 2024.

Castlevania Dominus Collection en el Nintendo Direct agosto 2024

Una gran sorpresa fue Castlevania Dominus Collection en el Nintendo Direct agosto 2024, que trae de regreso los juegos de Nintendo DS de la franquicia.

Lo mejor de todo es que ya está disponible en formato digital para todo el mundo.

Yakuza Kiwami en el Nintendo Direct agosto 2024

El bajo mundo de Japón se hizo presente con Yakuza Kiwami en el Nintendo Direct agosto 2024.

Por primera vez Kazuma Kiryu y Goro Majima estarán presentes en la plataforma híbrida. Llegará el 24 de octubre de 2024.

Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars en el Nintendo Direct agosto 2024

Una franquicia un tanto olvidada regresa con Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars en el Nintendo Direct agosto 2024.

Como su nombre lo indica, traerá consigo los dos títulos originales en una versión remasterizada. Estará disponible el 6 de marzo de 2025.

Tales of Graces f Remastered en el Nintendo Direct agosto 2024

Otro regreso fue el de Tales of Graces f Remastered en el Nintendo Direct agosto 2024.

El título salió originalmente el Wii; pero ahora hará lo propio en el Nintendo Switch. Estará disponible el 17 de enero de 2025.

Metal Slug Tactics en el Nintendo Direct agosto 2024

Un poco de controversia con Metal Slug Tactics en el Nintendo Direct agosto 2024.

Pues muchos esperaban un juego clásico de la franquicia y no esta reimaginación como juego táctico. Llegará en el último cuarto de 2024.

Shovel Knight: Shovel of Hope DX en el Nintendo Direct agosto 2024

Shovel Knight: Shovel of Hope DX en el Nintendo Direct agosto 2024 es una versión mejorada del juego original que saliera hace varios años.

Se agregan una gran cantidad de personajes y modo online. Estará disponible en 2025.

Balatro: Friends of Jimbo en el Nintendo Direct agosto 2024

El juego de moda se presentó con Balatro: Friends of Jimbo en el Nintendo Direct agosto 2024.

Esta es una actualización gratuita que agrega nuevas cartas inspiradas en juegos como The Witcher y Among Us.

PowerWash Simulator – Shrek Special Pack DLC en el Nintendo Direct agosto 2024

En una colaboración inesperada, se presentó PowerWash Simulator – Shrek Special Pack DLC en el Nintendo Direct agosto 2024.

Los jugadores ahora tendrán la posibilidad de limpiar el pantano de Shrek. Este DLC estará disponible en el último cuarto de 2024.