Nintendo no demandó a niño por construir Game Boy de cartón

Hace poco una historia se hizo viral en redes sociales, en esta se mencionaba que Nintendo había demandado a Paco Gutierrez, un supuesto niño de 9 años que había construido un Game Boy de cartón.

Incluso se mencionó que Doug Bowser, CEO de Nintendo of America, había viajado para entregar personalmente la notificación de "cese y desista". Si bien todo indicaba que era una broma, se ha tenido que desmentir la información de manera oficial debido a que mucha gente la dio por buena.

La cuenta de Twitter "@hoaxeye", señaló que no hay evidencia que exista una demanda de Nintendo a algún niño, mucho menos que el propio Doug Bowser haya entregado los documentos legales. Aclaran que el video del Game Boy de cartón es de 2018 y que "Paco Gutierrez" también ha recibido el nombre de "Ruben".

Nintendo es conocida por entablar demandas a fans

La razón de que mucha gente creyera que Nintendo realmente demandó a un niño de 9 años por construir un Game Boy de cartón, se debe a que la compañía es conocida por hacer ese tipo demandas, cortando de tajo cualquier iniciativa de los fans que sea dada a conocer.

Tan sólo en 2020, Nintendo entregó advertencias de "cese y desista" a una ONG por crear los "Etikons", una funda personalizada para los JoyCon con motivo del fallecimiento de streamer Etika; los fondos iban a ser usados para prevenir el suicidio.

Nintendo Switch EFE

Además canceló un torneo de fans de 'Super Smash Bros. Meele', el cual se llevaría a cabo en línea debido a la pandemia de Covid-19; sin embargo, el juego tenía que ser alterado para permitir la comunicación, cosa que no gustó a la "Gran N".

No hay que olvidar los miles de proyectos fan made (videos, cómics, juegos, series, películas) que han tenido que ser canceladas, debido a que la desarrolladora no permite que nadie, no importando la razón, toque sus personajes y productos.

Con información de Nintendo Life.