'Need For Speed Hot Pursuit Remastered'; vuelve una de las mejores entregas (RESEÑA)

EA trae de regreso uno de los títulos más queridos de la franquicia.

A lo largo de 26 años, la saga 'Need for Speed' nos ha dado títulos memorables y difíciles de superar, uno de estos casos es el aclamado 'Hot Pursuit'; aprovechando su 10º aniversario, Criterion Games y Stellar Entertainment traen de regreso esta entrega.

Como suele suceder cada que se lanza un remaster, las preguntas obligada es si vale la pena gastar por un juego que ya se lanzó hace años, y si tiene los suficientes cambios para justificar su existencia; o simplemente es un refrito más "bonito".

Para el caso de 'Need For Speed Hot Pursuit Remastered', podemos decir que ambas cuestiones se responden a medias, pues aunque sí hubo un trabajo para actualizar la obra, en realidad son pocas las innovaciones más allá de lo técnico.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered EA

'Need for Speed' en su esencia más pura

A diferencia de sus entregas recientes, en 'Hot Pursuit' la premisa es agarrar el volante y conducir a exceso de velocidad, ya sea en las típicas carreras o en la modalidad que distingue a esta saga: las persecuciones, ya sea huyendo de la policía o intentando detener a los infractores.

Estamos hablando de un juego de carreras que más que ser un simulador, busca que la acción sea frenética, donde la velocidad y la adrenalina son lo que te motiva a pisar a fondo para ir más rápido.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered EA

Así, todo el gameplay está enfocado precisamente a aprovechar la aceleración en todos sus aspectos, dejando de lado la gestión del automotor; entregando un título puramente arcade, donde no importa que tan bien manejes, si no puedes huir de la policía nada valdrá la pena.

¿Que es lo nuevo de 'Hot Porsuit'?

Al ser un remaster, el juego cuenta con todo el contenido descargable lanzado en su momento así como todos los modos y autos con los que contaba su versión original. En otras palabras, estamos hablando de una "Edición Definitiva" de la obra.

De igual forma hay algunos extras que se agregan, como un modo fotográfico, que en su momento no era lo más común; pero ahora es impensable no tenerlo en un juego de carreras, o en algún otro título que presuma de un buen trabajo gráfico.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered EA

Junto con esto se añade una nueva forma de personalización de autos la cual te permite mucha más libertad al modificar los colores de tu vehículo; no obstante, no es tan robusto como el juegos recientes de la franquicia o del género.

Se ve bien pero palidece comparado con títulos actuales

Una de las mejores cosas de este 'Need for Speed' es su apartado musical; tenemos varias melodías que combinan perfectamente con el juego, desde Jared Leto, hasta Bad Religion, cada una te hará sentir la adrenalina de la persecución. En los efectos de sonido no sobresale mucho, cumple con el estándar; pero nada por encima de la media.

La estética gráfica es donde se encuentran algunas oportunidades de mejora, ya que a pesar de que se ve la evolución comparado con la versión original, la calidad no alcanza los estándares actuales, menos cuando acaba de llegar la nueva generación de consolas.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered EA

Incluso se podría decir que los visuales están por debajo del general de juegos de la hasta hace unos días, generación actual de consolas; lo cual puede no agradar a varios fans del automovilismo virtual.

Como un 'Rápidos y Furiosos' de hace 10 años

Hace más de 20 años, la saga 'Need for Speed' era garantía de carreras frenéticas; sin embargo, en épocas recientes se caracteriza más por tener una gran cantidad de títulos olvidables, que se empeñan más en mostrar mundos abiertos e historias profundas, que en un gameplay divertido.

'Need For Speed Hot Pursuit Remastered' es todo lo contrario, un clásico por todo los lados y su remasterización nos da la oportunidad de volver a jugarlo, o conocerlo, si no tuvimos la oportunidad en su momento.

Si quieres un buen juego de carreras al estilo 'Rápidos y Furiosos', sin historia claro, este es un título que tienes que jugar; por el contrario si eres muy casual o esperas una calidad medianamente buena gráficamente, no creemos que sea el momento de adquirirlo.