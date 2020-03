'My Hero Academia: Heroes Rising', el anime que captura la esencia del heroísmo (Reseña)

'My Hero Academia: Heroes Rising' confirma el buen momento de la franquicia, además de demostrar su comprensión de la esencia del heroísmo.

A lo largo de los últimos 20 años, el mundo se ha visto bombardeado por una cantidad inmensa de películas relacionadas con los héroes (o superhéroes); siendo pocas las que de verdad logran capturar la esencia del concepto. 'My Hero Academia: Heroes Rising' es una de esas pocas.

My Hero Academia HeroesRising Bones

El filme es el segundo basado en la popular franquicia de anime y manga, el cual ha tenido un buen recorrido internacional, posicionándose entre los fans como una de las mejores obras del género en su etapa moderna.

Lo anterior con justa razón, pues tiene una historia mejor planteada, con personajes más interesantes y una temática más adecuada, que 'Two Heroes', anterior largometraje de la franquicia. A continuación te daremos nuestras razones para pensar lo anterior.

El héroe no es sólo el que gana la gran batalla

'My Hero Academia: Heroes Rising' nos manda a la alejada y tranquila Isla de Nabu, donde la Clase A de la UA está efectuando sus prácticas profesionales, que consisten en ayudar a los pobladores del lugar en diversas tareas.

Todo transcurre de manera un tanto mundana; no obstante, los jóvenes se toman muy en serio su labor, pues incluso lo más simple, es un acto de heroísmo para aquél a quien se está ayudando.

Deku Bones

Sin embargo, esta paz se rompe cuando Nine, un villano desconocido, ataca la isla con el fin de encontrar a una persona cuyo "don" le ayudará a llegar a su máximo potencial.

Si bien la narrativa no se aleja de los cánones del anime de acción, se diferencia de otras porque nos habla de cómo los estudiantes de la AU se vinculan con la gente de Nabu; no por ser los grandes guerreros, sino por prestar sus servicios sin chistar, estando ahí ya sea para recargar un generador o para protegerlos de un poderoso enemigo.

El héroe no es sólo una persona

Algo donde destaca 'Heroes Rising' sobre 'Two Heroes', u obras de otras franquicias (incluyendo las súper producciones occidentales), es que aunque tenemos a dos protagonistas declarados, Deku y Bakugo, todos los personajes brillan en pantalla.

El filme nos muestra cómo estos pueden trabajar en equipo usando todas sus capacidades, incluso aquellos que parece que no están hechos para batallas a gran escala, como Mineta o Uraraka, son mostrados como figuras a tomar en cuenta.

Uraraka Bones

Ningún fan de la serie sentirá que su favorito o favorita es puesta a un lado en favor de personajes con dones más "ofensivos". Esto se expande a los dos personajes exclusivos del filme, Mahoro y Katsuma, tiene su momento para destacarse, a pesar de ser simples niños.

Una decisión que casi arruina el filme

Lamentablemente, esta obra no es perfecta, existen dos cosas que le restan impacto; una es el villano y sus secuaces, la otra es una decisión narrativa que casi destroza todo los construido en más de hora y media de metraje.

Por el lado de los antagonistas; si bien se establecen como fuerzas de consideración, en realidad nunca nos queda claro el por qué son "malos"; Nine habla de un plan que no acaba de ser totalmente explícito para que nos pueda importar; de ahí que tampoco se nos dé una idea de dónde salieron sus compañeros o por qué lo siguen.

Deku y Bakugo Bones

No obstante, esto bien puede ser pasado de lado, tomando en cuenta el poco tiempo para el desarrollo dramático y que es un filme enfocado a la acción; lo que no se puede omitir es un momento donde la producción recurre a un artero "Deus ex machina".

No daremos spoilers; pero después de una serie de eventos que involucran a Midoriya y Bakugo, que elevan la película a un punto excepcional, se nos da una secuencia que revierte todo lo logrado momentos atrás, con una explicación inverosímil e innecesaria.

Una película que debe de ver todo fan de los superhéroes

'My Hero Academia: Heroes Rising' es una obra digna de verse, a pesar de su villano con motivaciones poco claras y su "Deus ex machina"; es recomendable en más de un nivel, siendo un gran exponente no sólo del anime, sino del cine de superhéores.

Es una obra que debe de ver toda persona que guste de los seres superpoderosos que salvan el día, pues los muestra en un escenario un tanto alejado de esas batallas grandilocuentes; por lo menos durante una parte del filme.

Además de que cuenta con unos grandes valores de producción en cuanto a animación y sonido. La película se presentará en México los días 13, 14, 15, 16, 21 y 22 de marzo.