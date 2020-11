En total serán tres nuevos aspectos para Sonya, Raiden y Johnny Cage.

Warner Bros. Games y NetherRealm Studios revelaron el Klassic MK Movie Skin Pack para 'Mortal Kombat 11', que rinde tributo a la película original de la franquicia de 1995; misma que es considerada actualmenye como un clásico de culto.

El paquete ya se encuentra disponible e incluye las voces e imágenes de 3 de los actores principales del filme: Christopher Lambert como “Protector of Earthrealm Raiden,” Linden Ashby como “Hollywood Kombatant Johnny Cage” y a Bridgette Wilson-Sampras como “Island Bound Sonya Blade.”

No obstante, eso sólo aplica para la edición en inglés; si tienes 'Mortal Kombat 11' en español, las voces de los personajes se mantendrán sin variaciones; asimismo, el paquete de skins tendrá que adquirirse por separado.

'Mortal Kombat 11' acaba de lanzar su Edición Definitiva

Sorprende que Netherrealm y Warner Bros. Games hayan sacado un nuevo paquetes de skins para 'Mortal Kombat 11' siendo que hace unos días, el 17 de noviembre, se publicó la edición definitiva del juego; nos referimos a la versión 'Ultimate'.

Esta añade tres nuevos personajes: Rain, Mileena y Rambo, además de que cuenta con todo el contenido lanzado hasta ahora para el título, incluyendo los paquetes de skins pasados, como el de DC Comics y el de Día de Brujas.

Mileena Warner Bros. Games

Muchos pensábamos que ese era el fin del soporte para el juego; no obstante, todo indica que la desarrolladora y estudio tienen otros planes para su obra, por lo que no nos sorprendería si vemos más contenido en los próximos meses, hasta que se anuncie el nuevo proyecto de Netherrealm.

Por otra parte, no olvidemos que Warner ya prepara una nueva película de 'Mortal Kombat', misma que en teoría ya estaría terminada; no obstante, la compañía anunció hace poco que no anunciarán un estreno hasta que termine la pandemia de Covid-19.