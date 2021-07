‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin’ destaca entre los lanzamiento de PC para julio

El mes de julio está lleno de novedades para los PC gamers, destacando sobretodo la llegada de ‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin’.

Pero ‘Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin’ no será el único juego de Capcom para este mes, también tendremos ‘The Great Ace Attorney Chronicles’.

Sin olvidar The Ascent, un RPG de acción/shooter, y Chernobylite, juego de terror de ciencia ficción ambientado en Chernobyl.

Aquí tienes toda la lista de estrenos en PC para julio, con las configuraciones recomendadas para ejecutarlos.

Recordamos que estas pueden diferir de las anunciadas por desarrolladores, pues nos basamos en el hardware disponible en el mercado

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - 9 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650, procesador Core i5 4460 3.20GHz o AMD FX 8300, 8GB RAM y 28GB de espacio.

‘Monster Hunter Stories 2: Winged Ruins’ cuenta la historia de Red, quien debe evitar que el legendario Rathalos incube su huevo y cause estragos con su poder.

F1 2021 - 16 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti / Ray Tracing GeForce RTX 3070, Core i5 9600K o AMD Ryzen 5 2600X, 16 GB de RAM y 80 GB de espacio.

‘F1 2021′ trae trae nuevas experiencias con los modos “Brake Point”, modo Carrera para dos jugadores simultáneos e “Inicio de temporada real”.

CrisTales - 20 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650, procesador Core 2.7 Ghz o equivalente AMD, 8GB RAM y 6GB de espacio.

‘CrisTales’ nos presenta a Crisbell el mago del tiempo que intenta evitar que la Emperatriz del Tiempo destruya todos los reinos de su mundo.

Warhammer 40,000: Battlesector - 22 de Julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1650, procesador Core i-6500 o equivalente, 8 GB de RAM y 25 GB de espacio.

‘Warhammer 40,000: Battlesector’ se desarrolla en el oscuro y opresivo donde debes elegir una facción y desarrollar tu ejército.

Chernobylite - 28 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660, CPU Intel Core i7-4790k, 16 GB de RAM y 40 GB de espacio.

‘Chernobylite’ nos pone en la piel de un empleado de la central eléctrica de Chernobyl, quien debe investigar la misteriosa desaparición de tus seres queridos.

The Great Ace Attorney Chronicles - 27 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1660, procesador Intel Core i5-6500, 4 GB de RAM y 7 GB de espacio.

‘The Great Ace Attorney Chronicles’ nos presenta a Ryunosuke Naruhodo, antepasado de Phoenix Wright, quien busca desmantelar una conspiración criminal internacional.

The Ascent - 29 de julio

Configuración recomendada: Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 2070, procesador Intel Core i7 o equivalente, 16 GB de RAM y 35 GB de espacio.

‘The Ascent’ es un juego de rol de acción de disparos cooperativo, donde debes de descubrir el misterio detrás del Grupo Ascent.