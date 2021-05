"May the 4th" comenzó como una frase de felicitación a un evento mundial para los fans de 'Star Wars'.

El "May the 4th" de 'Star Wars' ya está aquí. Como cada año, los fans de todo el mundo celebrarán a la saga galáctica; pero no siempre ha sido así.

Aunque el "May the 4th" existe desde hace más de 40 años, en realidad el festejo es muy reciente, evolucionando desde finales del Siglo XX.

A continuación te mencionaremos algunos punto de cómo ha ido transformándose esta curiosa fiesta alrededor de 'Star War'.

El "May the 4th" de Margaret Tatcher y el 'Conde Patula'

Como muchos sabrán la primera vez que se uso el "May the 4th" fue para festejar el triunfo de Margaret Tatcher como Primer Ministro de Inglaterra.

Un medio uso la frase "May the 4th Be with You, Maggie. Congratulations.", para felicitarla; fue ahí de dónde los fans de 'Star Wars la tomaron.

Se mantendría como algo de "nicho", hasta la llegada del 'Conde Patula' en 1988. Donde personaje Terrance dice toda la frase al saber que es 4 de mayo.

"May the 4th" en la ciencia y el Parlamento de Inglaterra

Curiosamente, el "May the 4th" era mayormente referido en lugares ajenos a 'Star Wars', como la política y la ciencia, por lo menos en los 90.

El 4 de mayo de 1999, durante un debate en el Parlamento de Inglaterra, uno de los representantes decidió abrir su participación con "May the 4th".

Mientras que la astrofísica Jeanne Cavelos refirió al Día de 'Star Wars' en su libro, 'The Science of Star Wars' en la página 94.

Science of Star Wars St. Martin's Griffin

"May the 4th" en el Siglo XXI y su institucionalización

Fue hasta la llegada del Siglo XXI que el "May the 4th" de 'Star Wars' comenzó a tomar fuerza en el mundo gracias a las redes sociales.

En 2008 apareció el primer grupo en Facebook que celebraba el "Día de Luke Skywalker" haciendo uso del "May the 4th".

Mientras que en 2011 se llevó a cabo la primera celebración oficial del "Día de 'Star Wars'" el 4 de mayo en el Toronto Underground Cinema de Canadá.

En 2019, el Congreso de California reconoció el "May the 4th" como una celebración oficial, siendo la primera ciudad en reconocer el día.

Luke Skywalker Disney

"May the 4th" en la era Disney

En 2013, con la llegada de Disney a 'Star Wars', el "May the 4th" se volvió una celebración global, con toda una serie de eventos auspiciados.

Se han tenido maratones, funciones especiales de las trilogías, concursos de cosplay y convenciones dedicadas a celebrar el "Día de 'Star Wars'".

Además cada año (con excepción de 2020) los partes Disneyland y Disney World se adornan con motivo del festejo de 'La Guerra de las Galaxias'.

Con la llegada de Disney+, el 4 de mayo se han estrenado contenido como el final de 'The Clone Wars', 'Disney Gallery: The Mandalorian' y 'The Bad Batch'.