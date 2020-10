Estaríamos viviendo en la 'Matrix' según un estudio

De acuerdo con el astrónomo David Kipping, hay un 50% de probabilidad de que estemos dentro de una simulación.

Aunque han pasado más de 20 años desde su estreno, 'Matrix' sigue desatando toda serie de debates y análisis por parte de filósofos, psicólogos y científicos de diversas ramas; tal es el caso del astrónomo David Kipping, quien señala que hay la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación como la de la película.

En un estudio presentando en Scientific American, señala que existe un 50% de que actualmente una supercomputadora esté generando todo lo que conocemos como realidad, esto basándose en un estudio previo hecho por Nick Bostrom.

Ahí Bostrom señalaba que, si la humanidad alcanzó un estado conocido como "posthumano", eso significa que lo que estamos viviendo en la actualidad es una mera simulación creada por esta nueva especie, con el fin de analizar su pasado evolutivo.

Hay que señalar que este estudio trataba de demostrar lo contrario, que la "posthumanidad" era imposible de alcanzar, y que la única evidencia que tendríamos de ella es si actualmente viviéramos en un mundo virtual, como en 'Matrix'.

Matrix Warner Bros. Pictures

David Kipping utilizó la inferencia bayesiana para llegar a su conclusión

Partiendo de los argumentos de Nick Bostrom, David Kipping utilizó la inferencia bayesiana para llegar a su conclusión de que existe un 50% de probabilidad de que estemos dentro de la 'Matrix'. Esto significa que utilizó la probabilidad y estadística para hacer una actualización a los enunciados citados anteriormente.

Su argumento principal va en torno a la evidencia de los avances científicos y tecnológicos, mismos que han potenciado los sistemas computacionales al grado de que ya se pueden crear, hasta cierto punto, realidades alternativas.

Código Matrix Warner Bros

No obstante, dichos mundos artificiales no replican por completo lo real, lo cual, más que ser un contrargumento, le da más peso a su afirmación, puesto que por más poderosa que sea una computadora, esta no podría crear simulaciones ad infinitum.

En otras palabras, la 'Matrix' no puede crear otra 'Matrix', por lo que, a menos que se pueda desarrollar una recreación fiel de la realidad, existe la posibilidad de que nuestro mundo tal y como lo conocemos, no sea más que una visión artificial.

Con información de ScreenRant y Scientific American.