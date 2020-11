‘Marvel's Spider-Man Remastered’; recomendable si no tienes el juego original (RESEÑA)

El remaster del juego del Hombre Araña mantiene su estándar de calidad; sin embargo, no ofrece nada nuevo fuera del apartado técnico.



Como sucediera con ‘The Last of Us’ hace 7 años, Sony decidió echar mano de uno de sus juegos más exitosos de la agonizante pasada generación, para hacerle un tratamiento y lanzarlo como uno de los títulos de la primera alineación del PS5; en esta ocasión el elegido fue ‘Marvel’s Spider-Man’.

Así el remaster nos entrega un juego de gran calidad y con una buena cantidad de valor de rejuego, como lo es el título original, además de agregar algunos extras interesantes para expandir aún más la obra; sin olvidar varias mejoras técnicas.

Sin embargo, el título esencialmente sigue siendo el mismo que fuera lanzado en 2018, con muy pocas variaciones que motiven comprarlo otra vez; en otras palabras, ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ es una obra sólo para aquellos que no jugaron la obra de hace 2 años.

Marvel's Spider-Man Remastered Sony

Salva Nueva York con un nuevo Spider-Man

La historia no ha cambiado; tú eres un Peter Parker que lleva varios años siendo Spider-Man, todo comienza cuando logras capturar y encerrar a Wilson Fisk (Kingpin), lo que a la postre provocará un vació de poder entre la mafia de Nueva York, siendo el caos aprovechado por un nuevo villano conocido como Mr. Negative.

Pero eso no será todo, pues también estará la sombra de los viejos enemigos de Spidey, quienes se unirán bajo el mando del Doctor Octopus, para hacerle la vida difícil a nuestro amigable vecino.

Marvel's Spider-Man Remastered Sony

Si bien todo es igual en la trama, existe un elemento nuevo en todo esto y ese es el modelo usado para Peter; mismo que fue presentado en los trailers del juego. Si bien surgió polémica al respecto, podemos decir que el nuevo actor hace muy bien su trabajo.

Captura la esencia de Parker, desde la inteligencia y sagacidad que tiene en momentos clave, hasta la inocencia y torpeza que muestra con sus seres queridos; además de que su parecido con Tom Holland juega mucho a su favor, pues los fans del actor del MCU sentirán más cercano el título.

Si no quieres pelear con villanos puedes ir tras la Gata Negra

Tal vez el extra más relevante de ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’ en cuanto a contenido es que se añadieron los tres capítulos de ‘The City That Never Sleeps’, la campaña secundaria dedicada a la historia de la Gata Negra, que además presenta a otros personajes como Tombstone y Silver Sable.

Este DLC esta separado de la campaña principal, por lo que si te aburres de pelear con los “6 Siniestros”, puedes darte una vuelta para descubrir lo que se oculta detrás del regreso de Felicia Hardy a Nueva York.

Marvel's Spider-Man Remastered Sony

Si bien en su momento señalamos que esta expansión era un tanto decepcionante, por su duración y agregados; tenerla ya de facto en el juego, sin necesidad de adquirirla por separado, le suma mucho valor y es un buen descanso de la trama central.

¿Qué más agrega ‘Marvel’s Spider-Man Remastered’?

Como mencionamos al inicio, en cuanto a contenido, esta remasterización agrega muy poco al original, pues además del DLC de la Gata Negra, tenemos la inclusión de nuevos trajes para Spider-Man, inspirados en los cómics y películas del personaje, incluyendo los de Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Fuera de eso no hay ninguna otra novedad “tangible”; sin embargo, en cuanto a desempeño, el título sí tuvo una evolución evidente. Esto se traduce en un mejor procesamiento y velocidad, lo que acaba con todos los tiempos de carga originales.

Marvel's Spider-Man Remastered Sony

Además de que se integró compatibilidad con el DualSense, la cual está mejor trabajada que en ‘Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’; pues se siente una mejor resistencia del lanzatelarañas, la aceleración del “web swing”, y claro, toda la acción de las peleas.

Gráficamente también se hace un buen trabajo con el juego, aunque sólo un ojo muy entrenado notará la diferencia entre este y el título de hace 2 años; pues los cambios son mínimos y no sorprenderán en un primer vistazo.

Si no jugaste 'Marvel's Spider-Man' es momento de hacerlo

Como toda reedición lanzada poco tiempo después del juego original, 'Marvel's Spider-Man Remastered' es una obra que gustará sobretodo a aquellos que no jugaron el título de 2018, o que por alguna razón ya no lo tienen en su colección y deseen revivir la aventura.

La calidad de la obra en gameplay, narrativa y valor de rejuego está más que comprobada; además la inclusión de 'The City That Never Sleeps', nuevos trajes y mejoras en el apartado técnico mejoran en gran medida la experiencia.

Sin embargo, si esperas un cambio radical, es muy probable que te decepciones, pues realmente no encontrarás nada nuevo en términos de contenido; simplemente te parecerá un buen extra si adquieres la Ultimate Edition de 'Miles Morales', pero nada que llame la atención de alguien que jugó hasta el cansancio el original.