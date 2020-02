Todo listo para el inicio de la temporada 2020 de la LLA de 'League of Legends'

Riot Games dio el banderazo de salida a la temporada 2020 de la LLA de 'League of Legends', la cual se jugará en México desde el 15 de febrero.

Riot Games dio el banderazo de salida a la temporada 2020 de la Liga Latinoamérica de 'League of Legends' (LLA), que c omenzará a jugarse el 15 de febrero con los enfrentamientos de Isurus Gaming vs Gillette Infinity Esports, Furious Gaming vs All Knights, Azules Esports vs Pixel Esports Club y XTEN Esports vs Rainbow 7.

Cada partida de esta temporada se podrá ver por primera vez en el Arena Esports Stadium de Ciudad de México, el espacio construido especialmente para competencias de esports, gracias a la alianza de la desarrolladora con varias empresas mexicanas.

Asimismo, los fans podrán seguir en vivo las partidas a través de los canales oficiales de Twitch y Youtube . La liga se jugará los sábados y domingos en punto de las 3 de la tarde , hora del centro de México.

Riot Games planea un reboot completo de la LLA

Al respecto del inicio de la temporada 2020 de la LLA de 'League of Legends', hablamos con Rafael Ojeda, gerente de publishing para Riot Games Latam, quien nos comentó un poco de las expectativas de la compañía para este torneo.

Mencionó que se trata de un "reboot" completo de la competencia, de ahí que se decidiera cambiar desde el formato de las eliminatorias, hasta la parte gráfica, pues querían dar a entender que esta es una nueva etapa.

Eso incluye la construcción del estadio, que tiene como fin darle un nuevo ambiente a las partidas, metiendo la audiencia en competencias regulares de esports. Eso no significa que se quiera emular al deporte tradicional, de acuerdo con Ojeda, se trata de buscarle una identidad propia a la competencia.

Aunque la LLA comenzó oficialmente en el 2019 en Chile, se decidió traerla a México a finales de ese año, en un movimiento un tanto extraño; no obstante, Riot aseguró que esto se debía a que la infraestructura mexicana era la ideal para darle mayor profesionalismo a la liga.