'League of Legends': Presentan la nueva imagen de la División de Honor

La División de Honor de 'League of Legends' dará inicio el 20 de enero de 2021.

La Liga de Videojuegos Profesional México y Riot Games presentaron la temporada 2021 de la División de Honor de 'League of Legends', que iniciará el próximo 20 de enero, con una imagen renovada, un nuevo formato sin descenso y 10 equipos, luego de la llegada de 8 nuevas organizaciones.

Los 10 equipos de la División de Honor de 'League of Legends' serán un combinado de veteranos del torneo y recién llegados del Circuito Nacional. Las organización en la competencia son: Arctic Gaming México, Team Aze, Respawn Esports, We Talen, Kings of the North, Atomic, LDM, Janus Esports, Naguará,y The Kings.

Además se presentará una identidad gráfica renovada, basada en el arte popular de México, integrando una base tricolor mediante el verde y rosa mexicano, dejando de lado el aspecto más sobrio de tintes blancos y negros de antaño.

¿Qué cambios hará la División de Honor de 'League of Legends'?

Entre los cambios que tendrá la División de Honor de 'League of Legends' para los equipos es que podrán desarrollar un proyecto anual gracias a que no habrá descenso y el Circuito Nacional México será un torneo con transmisiones y su propia bolsa de premios.

Asimismo, la temporada regular aumentará a 18 jornadas, que darán paso a los playoffs donde clasificarán los 6 mejores del certamen. Las partidas serán todos los miércoles y jueves, más súper semanas con juegos de martes a jueves al término de la fase de ida y vuelta.

League of Legends Riot Games

El torneo se podrá ver a partir de las 7:00 p.m. por los canales de LVP México en Twitch, YouTube y Facebook, contando con 5 encuentros por semana.

Si bien no se dieron las razones de estos cambios, todo indica que se debe a la problemática surgida en la LLA donde no se pudo jugar la promo/relegación por tema de Covid-19, lo que derivó en la compra un cupo en el torneo latinoamericano por parte de Estral y su abandono de la División de Honor.