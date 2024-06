Conoce el rostro de la voz original de Nostalgia en Intensamente 2; así se revela quién es la actriz.

Uno de los personajes que ha cautivado en la película Intensamente 2 es el de la emoción de Nostalgia.

Ese personaje que conocimos en Intensamente 2 que y que se distingue por ser una hermosa abuelita con muchos recuerdos, pero ¿quién es la voz original?

La voz original de Nostalgia en Intensamente 2 revela su rostro (Disney Pixar )

Este es el rostro de la voz original de Nostalgia en Intensamente 2

A través de un video de Pixar ha revelado el rostro de la voz original de Nostalgia en Intensamente 2.

Rostro de la voz original de Nostalgia en Intensamente 2 que ha sorprendido a los fans, pues tanto la actriz como el personaje de la película de Pixar son muy parecidos.

Debido a que el rostro de la voz original de Nostalgia en Intensamente 2 es el de la actriz June Squibb, de 94 años de edad.

Por lo que June Squibb, se une al reparto de Intensamente 2 junto a:

Amy Poehler, de 52 años, como Alegría

Phyllis Smith de 74 años, como Tristeza

Lewis Black de 75 años como Furia

Tony Hale de 53 años, como Temor

Liza Lapira de 42 años, como Desagrado

Maya Hawke de 25 años, como Ansiedad

Ayo Edebiri de 28 años, como Envidia.

Adèle Exarchopoulos de 30 años, como Ennui

Paul Walter Hauser de 37 años como Vergüenza

¿Quién es June Squibb, la voz original de Nostalgia en Intensamente 2?

June Louise Squibb, mejor conocida como June Squibb es una actriz estadounidense nacida en Vandalia el 6 de noviembre de 1929.

La fama de June Squibb se ha forjado al interpretar papeles secundarios en varias películas como Alice, Scent of a Woman, La edad de la inocencia, In & Out y Far from Heaven.

Además, de que también June Squibb ha actuado en series de televisión como Ghost Whisperer y Gypsy.

Sin embargo, las actuación más destacadas de June Squibb está en la película Nebraska, por la que recibió una nominación al Óscar a la Mejor Actriz de Reparto.