Konami no está trabajando en nuevos juegos de 'Silent Hill' o 'Metal Gear'

Había rumores sobre el regreso de 'Silent Hill' y 'Metal Gear'; sin embargo, Konami ha negado que esté trabajando en nuevos juegos de las franquicias.

Después de varios días de rumores y gran expectativa por parte de los fans, Konami ha decidido acabar con todo al anunciar que no trabaja en nuevos juegos de 'Silent Hill' o 'Metal Gear', para la actual generación de consolas ni para las próximas plataformas.

Metal Gears Solid V Konami

Lo anterior lo mencionó un vocero de la división en Estados Unidos de la compañía, asegurando que todos los rumores surgidos recientemente no cuentan con ningún fundamento real.

No obstante, recalcó que la desarrolladora no ha cerrado la puerta del todo a trabajar con esas y otras franquicias, aunque en este momento no son su prioridad; no hay que olvidar que, desde hace unos años, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en los 'PES' y las máquinas de Pachinko.

¿Cuáles eran los rumores acerca de 'Silent Hill' y 'Metal Gear'?

Hay que mencionar que el rumor sobre el regreso de 'Silent Hill' y 'Metal Gear' era demasiado bueno para ser verdad; según supuesta información filtrada, Sony estaba interesada en revivir dichas franquicias, de la mano de Hideo Kojima.

Así que estaría viendo la manera de que Konami le cediera la licencia de ambas, o bien, le permitiera comprar las mismas; con ello aseguraría un par de exclusivas fuertes para su PS5, además de dejar que Kojima retomara sus proyectos cancelados.

Norman Reedus en Silent Hill Konami

Si bien había una duda razonable, del lado que Sony se ha hecho con grandes estudios y franquicias recientemente; además de que Konami parece no tener interés en hacer algo con esos juegos próximamente; había un par de peros al respecto.

Por ejemplo, que Sony está muy metido en el desarrollo del PS5 como para hacer un gasto extra en la compra de nuevas franquicias; además, gran parte de las maquinas de pachinko de Konami depende de esos juegos, es decir, que son el gancho para que el público juegue en las tragamonedas.

Con información de Rely on Horror.