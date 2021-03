'KOF XV':  Presentan a Terry Bogard y el Team Fatal Fury (VIDEO)

'KOF XV' ha presentado 10 personajes y 3 equipos hasta el momento.

SNK continua presentando al elenco de 'KOF XV', toca turno de ver a un clásico de la franquicia, ni más ni menos que Terry Bogard, quien llega a completar al icónico Equipo Fatal Fury, compuesto por su hermano Andy y Joe Higashi.

Como podemos ver en el tráiler, Terry mantendrá todos sus movimientos tradicionales, incluyendo el Power Geyser y Buster Wolf, lo que lo hace uno de los personajes más equilibrados de 'KOF XV'; habrá que ver que ajustes hizo la desarrolladora a su gameplay general.

Por otra parte, todo indica que los siguientes en revelarse serán los miembros del Equipo Art of Fighting, también veteranos de la saga; recordemos que antes de Terry vimos el video de presentación de la siempre jovial Yuri Sakazaki.

Aún no hay fecha de lanzamiento para 'KOF XV'

Aunque recibimos información constante sobre 'KOF XV' desde inicios de 2021, SNK no ha revelado varias cosas importantes acerca de su nueva obra, como es la fecha de lanzamiento o plataformas en las que estará disponible.

Asumimos que seguirá liberando un tráiler a la semana hasta que tengamos a toda la galería de peleadores de 'KOF XV'. 'KOF XIV' contaba con 50 personajes al momento de su lanzamiento, por ende, podríamos ver la nueva entrega hasta finales del 2021, si es que se el número de participantes es similar.

SNK se comprometió a liberar el juego este año, de momento no hay planes de que este sea retrasado, de ahí que un estreno otoñal o navideño sea cada vez más plausible, aunque todo puede pasar en las próximas semanas.

La anterior entrega de 'The King of Fighters' fue muy bien recibida por jugadores nuevos y veteranos, al ser una especie de reboot tras la saga de Ash, que a muchos no les agradó en cuanto a historia por ser un tanto rebuscada y falta del carisma de la Saga de Orochi.