'KOF XV': La bella y letal Shermie está de regreso (VIDEO)

SNK sorprende al traer de regreso a Shermie en 'KOF XV' tras 19 años de ausencia.

Como ya es su costumbre, SNK estrenó un nuevo tráiler de 'KOF XV' revelando a un nuevo personaje para el juego; en esta ocasión sorprendieron a todos los fans al traer de regreso a Shermie, una de las favoritas del público quien había estado ausente por 19 años.

En el tráiler podemos ver cómo Shermie tendrá un nuevo diseño en 'KOF XV', dejando de lado su traje blanco clásico en favor de uno en tonos negros y rosados; no obstante, todos sus movimientos de KOF 97, 98 y 2002 se mantendrán, para a alegría de los jugadores.

Esto significa que será una especialista en combate cuerpo a cuerpo, pues todas sus habilidades se basan en agarres, proyecciones y sumisiones; lo cual la hace sumamente letal en corto alcance, pero también susceptible de contraataques devastadores si sus movimientos no conectan.

'KOF XV' aún no revela a los siguientes equipos

Aunque al inicio SNK estuvo revelando los equipos de 'KOF XV' un personaje a la vez de manera consecutiva, en las últimas semanas ha dejado de lado esa tendencia; ahora busca dar una sorpresa al mostrar las siguientes tercias del juego.

Fuera de la inminente llegada de Chris para hacer equipo con Yashiro y Shermie en el New Faces Team, no se sabe cómo se integrarán el Women Fighters Team y el Art of Fighting Team de 'KOF XV', toda vez que no se ha revelado a una nueva peleadora o algún otro de los Sakazaki.

Mai Shiranui KOF XV SNK

Los fans han hecho teorías alrededor de estos casos, por ejemplo, hay quienes piensan que Yuri y King harían equipo con Ryo en una nueva versión del Art of Fighting, con Mai reclutando a otras peleadoras para su combinado.

Otros se ven más conservadores y aseguran que se repetirán las tercias de 'KOF XIV', con Yuri, Ryo y Robert de un lado, y Mai, King y Alice del otro.

Con información de SNK.