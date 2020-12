SNK dio los primeros detalles de la esperada secuela de su saga de peleas.

Luego de más de un año si nuevas actualizaciones, SNK dio a conocer los primeros detalles de 'The King of Fighters XV' (KOF XV), próxima entrega de su legendaria saga de peleas; dentro de lo más importante es que se presentaron a los primeros personajes del torneo.

A través de un video, Yasuyuki Oda (productor) y Eisuke Ogura (director creativo), mostraron el diseño que tendrán Kyo, Benimaru y Shun'ei en el juego, dando algunos detalles de su vestimenta, que será diferente a lo visto en la pasada iteración.

Asimismo, se pudieron ver pequeñas imágenes de Leona y K', lo que significa que también estarán en el nuevo 'The King of Fighters', aunque no se abordó más acerca de estos. Se espera que como en todos los títulos de la franquicia, los personajes clásicos estén de regreso, además de que se incluyan nuevas caras.

KOF XV, presentación el 7 Enero 2021 pic.twitter.com/NRdB9cHve7 — Jose IX (@JoseIX2) — Jose IX (@JoseIX2) December 3, 2020

'KOF XV' podría ser lanzado en 2021

Otra cosa a destacar del anunció de hoy de SNK al respecto de 'KOF XV', es que la desarrolladora confirmó que será a inicios de enero cuando dé un vistazo más a detalle del juego, incluyendo la llegada del primer trailer de la obra.

Por ende, muchos fans especulan que el juego podría ser lanzado en 2021 para consolas de nueva generación; de hecho, si se mantiene la tónica de 'KOF XIV', el título sería exclusivo de PS5, con una versión posterior para PC.

KOF XIV SNK

Esto no sería descabellado pues la obra tendría alrededor de 3 años de desarrollo, si tomamos en cuenta que cuando se anunció oficialmente, SNK mencionó que ya llevaba tiempo trabajando en esta secuela del juego lanzado en 2016.

Habrá que ver si la llegada del príncipe heredero de Arabia Saudita como inversionista mayoritario, no afecta el desarrollo del producto; estaremos al pendiente de cualquier actualización que se haga al respecto.

Con información de IGN y SNK.