'KOF XV' no se podía queda sin la icónica Mai Shiranui.

Como cada semana SNK nos trajo un nuevo tráiler de 'KOF XV', en esta ocasión nos presentó a la denominada " Reina de las peleadoras ", ni más ni menos que Mai Shiranui, quien ha estado en gran parte de los juegos de la franquicia, además de aparecer en la saga 'Fatal Fury'.

El tráiler nos muestra los movimientos clásicos de Mai Shiranui, dejando en claro que mantendrá su agilidad y rapidez característica , sin olvidar sus ataques basados en fuego.

Algo curioso es que no se sabe cual será el equipo de Mai Shiranui, pues las integrantes del "Women Fighters Team" original ya fueron presentadas (Yuri, King y Mai); pero no se lanzó el tráiler del combinado, tal vez Yuri regrese al "Art of Fighting Team" y Alice Bogard se integre a las peleadoras restantes.

'KOF XV' aún no tiene fecha de estreno

Algo que sigue sorprendiendo de la promoción de 'KOF XV' es que, aunque ya llevamos más de 10 tráilers del juego (de hecho el de Mai es el número 13), aún no se revela la fecha oficial de lanzamiento, a pesar de que se mencionó que llegaría en este 2021.

Se esperaba que para este momento 'KOF XV' ya contará por lo menos con una ventana de lanzamiento (invierno u otoño) ; no obstante, SNK ha sido muy hermética en este sentido. Muchos fans temen que esto signifique que el juego no esté listo a en los próximos 12 meses.

Benimaru en KOF XV SNK

No sólo eso, ni siquiera se han mencionado las plataformas en las que estará disponible 'KOF XV'; aunque se cree que podría ser exclusivo de PS5 como sucedió con la entrega número 14 de la franquicia.

Habrá que esperar a que la desarrolladora dé algún anuncio oficial sobre 'KOF XV'; no obstante, se descarta que este se haga en E3 o EVO 2021, debido a que la compañía no participará en esos eventos.

Con información de SNK.