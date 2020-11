El nuevo juego de Square-Enix es un buen repaso y homenaje a la franquicia, aunque a veces se siente como un extenso minijuego.



La franquicia ‘Kingdom Hearts’ es compleja en todos los aspectos posibles, empezando por el hecho de que combina a ‘Final Fantasy’ con el mundo de Disney; es por ello que el nuevo título, ‘Melody of Memory’, no podía ser otra cosa que un título por demás extraño.

Estamos hablando de una obra que repasa toda la historia de la saga; pero haciendo uso de los temas musicales, en una especie de émulo de los juegos de ritmo que han existido en la industria del videojuego casi desde sus inicios.

Si bien ‘Kingdom Hearts Melody of Memory’ llega a ser adictivo y memorable para todos los fans de Sora, Goofy y Donald; tampoco podemos negar que en más de un sentido parece un minijuego extendido a proporciones gigantescas.

Melody of Memory Square-Enix

Un repaso a la enredada historia de ‘Kingdom Hearts’

El modo principal de ‘Kingdom Hearts Melody of Memory’ lleva por nombre “Gira Mundial”, que se trata de un repaso enorme de todos y cada uno de los juegos de la franquicia sustentado en los temas musicales de cada uno de los mundos de este.

Conforme vamos avanzando y abriendo nuevos escenarios, de vez en cuando Kairi nos contará un poco de los sucedido en los juegos. En total habrá poco más de 70 mundos, cada uno con dos canciones en general, lo que nos da un tiempo de juego casi igual al del JRPG, estamos hablando de unas 40 horas.

Melody of Memory Square-Enix

Esto debido a que cada uno de esos mundos contará con sus retos que debemos de cumplir si queremos juntar todas las estrellas posibles, con el fin de ver más aspectos de la trama y tener la clásica escena extra al final del juego.

Porque como imaginarán, aunque en su mayoría el título no dice nada nuevo de la trama, habrá un par de momentos mínimos que agregarán un poco más; provocando nuevos dolores de cabeza a los cientos de fans que han seguido la narración desde la era del PS2.

Gameplay que a veces no tiene mucho ritmo

El gameplay de ‘Melody of Memory’ es muy simple; pero puede hacerse complejo según la canción que enfrentemos, esto debido a que (irónicamente) muchas veces el juego carece realmente de alguna base rítmica o musical.

En sí nuestros personajes recorren un pentagrama sin detenerse, mientras nosotros apretamos algunos botones del mando para que realicen acciones como atacar a los enemigos, saltar o usar magia; si fallamos nuestra barra de HP se verá reducida, al acabarse esta perderemos la partida.

Melody of Memory Square-Enix

Si bien lo que sucede en la “partitura” trata de emular la melodía guía, en realidad pocas veces lo logra, haciendo que la música y la acción parezcan distantes; esto debido a que los sonidos de los ataques no siempre empatan con la tonada. Además hay que señalar que muchas veces no se te marcará la acción, a pesar de que la marques en tiempo y forma.

En otras palabras, tú no haces la música como tal, esta se mantiene no importando lo que hagas en pantalla; de ahí que muchas veces te olvides de esta y te concentres más en apretar los botones de acuerdo a la secuencia que se marca y no en base a un fundamento rítmico.

Una gran diversidad de modos de juego

Si los más de 70 niveles de “Gira Mundial” no son suficientes para ti, ‘Kingdom Hearts Melody of Memory’ cuenta con una gran cantidad de modos de juego; los cuales se van desbloqueando conforme hagas diversas acciones.

Por un lado, todas las canciones que hayamos jugado en la campaña estarán disponibles para que las repitamos ya sea en otra dificultad, con otro equipo, esto con el fin de alcanzar los máximos puntajes. Esto también sirve para juntar “dinero” y acceder a contenido como videos, imágenes o diseños para nuestro perfil online.

Melody of Memory Square-Enix

Porque sí, el título tiene un modo multijugador en línea, el cual es muy peculiar; dependiendo de tu desempeño podrás mandar castigos a tu contrincante, esto hará más difícil el seguir la secuencia marcada en pantalla y le dará un extra a la experiencia.

Para finalizar tenemos un modo cooperativo, en el que dos jugadores son puestos a ejecutar una misma melodía, cada uno debe de estar al pendiente de su “parte”, al final se suman los puntajes obtenidos por cada uno de ellos para ver el desempeño general.

Se ve como un ‘Kingdom Hearts’ de hace 10 años

Algo que salta a la vista desde un primer momento es que todo el estilo estético del juego parece sacado de una entrega de hace 10 años; pero escalado al HD, aunque de cierta forma esto es entendible dada la naturaleza de obra.

Podemos decir que Square-Enix se ahorró en los modelados, pues el título por sí mismo no requiere de un gran despliegue visual; reiteramos, su objetivo es más ser una obra musical y semblanza de toda la saga en general. Un despliegue gran despliegue técnico hubiera sido innecesario.

Melody of Memory Square-Enix

No obstante, en ciertas secuencias se retoman las gráficas de ‘Kingdom Hearts III’, como una manera de señalar la parte de la trama que se desarrolla en la actualidad. Si bien su aspecto no afecta en nada la experiencia de juego, bien podría ser un punto negativo para algunas personas.

Un título que sólo los fans disfrutarán

Hay que decirlo, ‘Kingdom Hearts Melody of Memory’ es un juego que está pensado paras los fans de la franquicia, pues su estilo no es algo que acabe de agradar a gente ajena a la misma o que prefiera títulos con un poco más de acción.

Vamos, ni siquiera los interesados en el género musical podrían encontrar algo interesante en esta obra, por lo que ya mencionamos: música y gameplay se sienten más separados que en una armonía; cosa que sí sucede en otros juegos parecidos.

Así que si eres de los pocos que realmente entiende la historia de ‘Kingdom Hearts’, este título sin lugar a dudas te hará muy feliz, pues a pesar de todo lo mencionado, es sumamente adictivo y divertido; pero sino sabes quién es Terra, Namine o por qué Mickey tiene una llave gigante, tal vez no sea un juego que disfrutes.