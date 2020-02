La poderosa Kefla se muestra en nuevo trailer de 'Dragon Ball FighterZ'

Bandai-Namco presentó un trailer de 'Dragon Ball FighterZ' anunciando la llegada de Kefla, así como los cambios de la nueva actualización.

Bandai- Namco presentó el trailer de lanzamiento de Kefla, la nueva peleadora que llegará a 'Dragon Ball FighterZ'. Por lo que podemos ver, será una guerrera rápida y con variedad de ataques a larga distancia.

Kefla es la primera de un grupo de 5 personajes extra que se agregarán al juego, hasta el momento sabemos que Goku Ultra Instinto también estará disponible, siendo su ventana de salida la primavera del 2020.

Por su parte, los fans podrán jugar con la fusión de Kale y Caulifla a partir del 28 de febrero; ya sea como parte de FighterZ Pass 3 (que dará acceso al resto de peleadores nuevos) o si se compra por separado.

'Dragon Ball FighterZ' revela su contenido de la Temporada 3

Además de la llegada de Kefla a 'Dragon Ball FighterZ', Bandai-Namco dio a conocer los cambios que se hicieron con la nueva actualización gratuita del juego. Entre otras cosas, los jugadores ya podrán elegir los ataques de asistencia de los personajes, con el fin de sumar estrategia a los combates.

Además se añadió el modo "Limit Breaking", que desatará un ataque devastador cuando sólo tengamos un personaje en nuestro equipo; sin olvidar que se agregaron nuevos retos en el modo práctica.

Cooler Bandai-Namco

Por si esto no fuera suficiente, los personajes DLC se desbloqueran por tiempo limitado para aquellos que aún no los adquieran; aunque no estarán disponibles todos al mismo tiempo, se presentarán por bloques.

El primero incluirá a Cooler, Janenba y Broly ('Dragon Ball Z'); podrán ser utilizados el fin de semana del 28 de febrero al 1º de marzo del 2020.