De acuerdo con su sinopsis, 'Justice League Dark: Apokolips War' será la última película animada del DC Universe.

Aunque Warner jamás pudo establecer como se debe su universo en cine de DC; las películas animadas basadas en este tuvieron una gran aceptación, donde se armo una especie de mini-narrativa; misma que terminará con el lanzamiento de 'Justice League Dark: Apokolips War'.

De acuerdo con la sinopsis de la misma obra, esta será la presentación final del proyecto que iniciara hace 6 años con 'Justice League: War', la cual estaba basada en los "New 52", iniciativa que reformaba todos los cómics de la editorial, con el fin de presentarlos a una nueva generación.

'Apokolips War' mostrará el regreso de Darkseid a la Tierra, derrotando a gran parte de los héroes; ahora, un bastión integrado por miembros de la Liga de la Justicia, Teen Titans, Suicide Squad y la Justice League Dark, comandarán la última ofensiva en contra de este poderoso enemigo.

DC tendrá más películas animadas aunque no estarán conectadas

Que se diga que 'Justice League Dark: Apokalips War' será la última película animada del DC Universe, no significa que Warner Bros. vaya a dejar de lado a la Liga de la Justicia y compañía para próximos proyectos.

Es casi un hecho que en los próximos años seguiremos viendo filmes de Superman, Batman y demás; pero estos ya no se desarrollarán en el mismo universo, o estarán conectados de alguna forma, siendo más obras autoconclusivas.

Esto puede responder al hecho de que las líneas New 52 y Rebirth, en las que se basaban las películas, han llegado a su fin en los cómics; por lo que Warner estaría buscando ir acorde con el material de origen de estos proyectos animados.

Además no hay que olvidar que la compañía ya ha incursionado en los filmes animados independientes, al adaptar obras clásicas de las viñetas como 'The Killing Joke' y 'Superman: Red Son', sin olvidar experimentos como 'Batman Ninja' y 'Teen Titans vs Teen Titans Go!'.

Con información de Collider.