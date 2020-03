Abril llega a Xbox Live Gold con 4 juegos gratis para la cuarentena

Los usuarios de la membresía de las consolas de Microsoft tendrán la oportunidad de jugar sin costo cuatro títulos a lo largo del mes

Microsoft tiene varias sorpresas preparadas para los usuarios de la membresía Xbox Live Gold durante el mes de abril. Así lo anunció la compañía tecnológica este martes, con cuatro títulos que estarán disponibles en los próximos días para Xbox 360 y Xbox One .

En los primeros días de abril llegarán los juegos para Xbox One, y para la segunda mitad del mes los de Xbox 360. Project Cars 2, Knights of Pen and Paper Bundle, Fable Anniversary y Toybox Turbos son los títulos gratuitos para los usuarios de Xbox Live Gold.

Xbox nos mantiene cerca. pic.twitter.com/zVvzjNnFvg — Xbox México (@XboxMexico) March 27, 2020

La membresía se puede adquirir en la tienda online de Microsoft, y permite competir en línea con miles de usuarios. La suscripción para un mes tiene costo de 139 pesos, la de tres meses cuesta 349 pesos, y la de un año se puede adquirir por $999.

¿Qué tan aislado estás? HAGO MI VIDA NORMAL VISITO A MI FAMILIA SALGO POR LO INDISPENSABLE CUARENTENA TOTAL

Juegos gratis de Xbox Live Gold en abril:

Xbox One

Project Cars 2 (disponible del 1 al 30 de abril)

Es un excelente título de carreras que cuenta con más de 180 autos de las marcas más prestigiosas de la actualidad. Ofrece una versión mejorada del manejo para tener el mayor realismo, con opciones de cambio de clima en diferentes circuitos.

Knights of Pen and Paper Bundle (disponible del 16 de abril al 15 de mayo)

Desarrollado por Behold Studios, es una divertida versión de los juegos de rol que se han hecho populares para dispositivos móviles y consolas. Cuenta con diferentes modalidades donde los jugadores se encontrarán referencias a otros títulos y hasta series de televisión.

Xbox 360

Fable Anniversary (disponible del 1 al 15 de abril)

Tras el exitoso titulo que apareció originalmente para la primera consola de Xbox, Fable Anniversary es una versión mejorada en alta definición. Los jugadores podrán encontrar diferentes desafíos, con mejores gráficos y diversos escenarios.

Toybox Turbos (disponible del 16 al 30 de abril)

Un juego que podría parecer muy simple, donde los autos de juguete competirán en 18 circuitos miniatura, con armas y trampas. El objetivo es tratar de entorpecer el avance de los rivales con varias sorpresas que se pueden encontrar en el camino.