Ubisoft, Epic, Steam y PlayStation tienen varios juegos gratuitos, para que puedas pasar el tiempo ante la crisis sanitaria del coronavirus.

Hace unos días les comentamos que Xbox pondría a disposición de los jugadores varios títulos gratuitos a través de Xbox Live; bueno, no será la única que haga esto, varias compañías han decidido darle un regalos a sus seguidores para que se entretengan durante la cuarentena.

Videojuegos

Ubisoft, Epic, Steam y PlayStation han decidido dar de manera gratuita, algunos títulos para diferentes plataformas; esto con el fin de que toda la gente tenga posibilidad de, por lo menos, descargar uno de ellos para pasar el rato.

Asimismo, se tratan de obras de diversos géneros, por lo que no habrá problema en darle gusto a prácticamente todo el mundo. Aquí continuación te decimos cuáles serán los juegos gratis que podrás encontrar en los próximos días.

Ubisoft

Del 23 al 27 de marzo, 'Child of Light' estará disponible para ser descargado gratuitamente y guardado en PC a través de UPLAY. Se trata de un juego que combina el RPG, con los juegos de plataformas en dos dimensiones.

'Assassin's Creed Odyssey' estará disponible de manera gratuita el fin de semana del 20 y 21 de marzo en Xbox One, PS4 y PC a través de Uplay. El próximo fin de semana (28 y 29 de marzo), 'Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint' será gratuito para las mismas plataformas.

Assassin's Creed Odyssey

Por último, 'Rabbids Coding' también estará disponible sin costo alguno para PC. Este es un juego/herramienta de estudio, que enseña a los niños los principios básicos de la programación de videojuegos, entre otras cosas.

Epic

Además de contar con 'Fornite', el cual puede ser descargado gratis para cualquier dispositivo, sea móvil, ordenador o consola; la compañía dará de manera gratuita otros 2 juegos para PC, a través de su tienda "Epic Games Store".

Esta semana se podrá descargar la primera entrega de 'Watch Dogs', el cual es un juego de mundo abierto situado en la ciudad de Chicago; aunque en su momento recibió varias críticas, sin lugar a dudas es una buena opción para pasar varias horas debido a su extenso mapa y misiones.

Watch Dogs

Para la siguiente semana tendremos 'The Stanley Parable', esta es una obra de un corte más narrativo, que si bien no llega a durar tanto tiempo como 'Watch Dogs', la crítica lo ha catalogado como una de las mejores experiencias interactivas.

Steam

La tienda de Valve es la que más juegos liberará en estos días, con un total de 5 obras completas, de diversos estudios y géneros. Hay que mencionar que su gratuidad sólo será por unos días. Aquí te damos los nombres y fechas limite de descarga.

–'Deiland' (gratis hasta el 24 de marzo)

–'Drawful 2' (gratis hasta el 10 de abril)

–'Headsnatchers' (gratis hasta el 22 de marzo)

–'Lara Croft and The Temple of Osiris' (gratis hasta el 24 de marzo)

–'Tomb Raider' (2013) (gratis hasta el 24 de marzo)

Tomb Raider

De todos estos, es 'Tomb Raider' el que más destaca, pues es el remake de una de las sagas clásicas de los interactivos modernos, siendo alabado por fans y crítica en general.

PlayStation

Con PlayStation hay un truco, pues no está dando juegos gratis como tal por la pandemia de coronavirus; en realidad la compañía tiene actualmente dos títulos gratis para que cualquier poseedor de un PS4 los pueda descargar.

El primero es 'Shadow of the Colossus', el remake del juego homónimo de PS2, considerado como uno de los mejores títulos de todos los tiempos. El otro es 'Sonic Forces', el más reciente título en 3D del erizo azul.

Shadow of the Colossus

Eso sí, para poder descargarlos necesitas tener una cuenta de PS Plus activa; además, sólo estarán disponibles hasta finales de marzo, aunque en abril se liberarán otros dos juegos gratis, aún por anunciar.