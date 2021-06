Se jugó la primera jornada de las Free Fire Leagues

La primer jornada de las Free Fire Leagues se llevó a cabo el fin de semana del 13 al 15 de septiembre de 2019. En total se jugaron tres regiones diferentes del continente americano, donde los equipos comenzaron a sumar sus primeros puntos.

Entre ellos, Coliseo Dragons Red (LAS), Mineros (NA) y KAOSGG (LAN), quienes se establecen como los líderes de puntuación. Quienes además pintan para ser los grandes favoritos en el resto de la temporada regular. Aquí tienes las tablas de posiciones.

FREE FIRE LEAGUE LAS (Garena)

FREE FIRE LEAGUE NA (Garena)

FREE FIRE LEAGUE LAN (Garena)

Hay que mencionar que los equipos 13,14,15 y 16 de cada región descansaron en esta jornada, por ello no tienen puntos en la tabla de clasificación; ellos entrarán en el campo de batalla hasta la próxima jornada de la liga del 20 al 22 de septiembre.

Las Free Fire Leagues confirma la importancia de los esports en móviles

El hecho de tener distintas competencias dentro de las Free Fire Leagues confirma la importancia de los esports en móviles. Si bien por lo general esta actividad se le atañe a las consolas o PC, hay un gran público y competidores en otros dispositivos.

Además del juego de Garena; tenemos torneos alrededor de Clash Royale, PUBG Mobile e incluso Fortnite en móviles. Es cierto que la exposición que reciben no es igual a sus contrapartes "mayores", pero no por eso dejan de generar en su respectivo ámbito.

Muestra de ello es que hay mundiales dedicados a la especialidad que reparten cuantiosos premios; para el caso de las Free Fire Leagues se tienen las World Series, donde los mejores de cada región se verán las caras en el magno evento.

La final de las Free Fire Leagues de Norteamérica se llevará a cabo en la Ciudad de México el 2 de noviembre en el Foro Corona.