Acosan a Jessica Ángeles, voz de Zelda en 'Hyrule Warriors: Age of Calamity'

La actriz publicó en su Twitter que ha recibido comentarios negativos antes del estreno del juego.

'Hyrule Warriors: Age of Calamity' es el nuevo juego de la franquicia de 'The Legend of Zelda', el cual ha sido esperado por mucha gente; sin embargo, no todos han recibido el lanzamiento con alegría, Jessica Ángeles, voz en español latino de la Princesa Zelda, ha sido acosada por su trabajo en el título.

A través de su cuenta de Twitter la actriz de doblaje ha señalado que desde días antes del estreno de la obra, ha recibido una serie de comentarios negativos acerca de su papel como la regente de Hyrule; si bien ya esperaba que sucediera esto, aún así se nota molesta y triste por el asunto.

En un mensaje, que posteriormente fue borrado, Jessica Ángeles señalaba que está consciente de que recibirá ataques a su persona por las decisiones y tratamiento a "cierto proyecto", refiriéndose a su interpretación como Zelda en 'Hyrule Warriors: Age of Calamity'; por lo mismo desaparecería de Twitter por salud mental.

Todavía ni sale y ya empezaron con comentarios negativos.

¿Por qué les gusta hacer sentir mal a las personas por su trabajo?

De verdad es algo que no comprendo, ni siquiera saben todo las decisiones detrás que se toman para esos resultados pero bueno... 😔 — Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) — Jezz Ángeles💕 (@jezzylw) November 19, 2020

La polémica con Jessica Ángeles y Zelda viene desde 'Breath of the Wild'

Hay que señalar que la polémica entre los fans por la interpretación de Jessica Ángeles como Zelda no es nueva, viene desde el lanzamiento de 'Breath of the Wild', pues desde ese momento mucha gente consideró que ella (junto con el resto del elenco) no estaba a la "altura" del personaje.

Gran parte de los comentarios en su contra se deben a la manera en que pronuncia los nombres de los lugares y personajes del juego, principalmente por decir la palabra "Hyrule" de manera literal y no con un estilo anglosajón.

No obstante, en su momento se señaló que esto no era su culpa, la propia Nintendo ordeno que para el mercado latino, todos estos nombres se dijeran de manera literal, como una forma de localizar el juego y la franquicia.

La misma Jessica Ángeles en su momento señaló que se le hacía rara esta forma de hablar viniendo de la propia Zelda; sin embargo, son cosas que son tratadas por la desarrolladora, misma que ordena cómo se hagan las cosas.

Con información de Twitter.