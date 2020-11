Jaime Maussan acusa que hay intereses que derivaron en la cancelación del foro que iba a realizarse en el Senado de la República

México.- El periodista Jaime Maussan criticó la cancelación del foro que iba a llevarse a cabo en el Senado de la República para promover un "producto milagro” contra el coronavirus Covid-19.

En su cuenta de Twitter Jaime Maussan, investigador de los fenómenos OVNI, lamentó que se perdió una “extraordinaria oportunidad” para que México conociera “la verdad” y acusó que hay “fuertes intereses” contra las evidencias del caroteno rojo y su efectividad contra el Covid-19.

El Foro de los Senadores donde se iban a presentar las evidencias que demuestran que el Caroteno Rojo salva la Vida de personas enfermas por Covid, fue cancelado. Se pierde una extraordinaria oportunidad para que el Pueblo de México conozca la verdad. Existen fuertes intereses. — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) November 23, 2020

El foro había sido organizado por la senadora de Movimiento Regeneración Nacional, Lucía Trasviña, ya que se generó polémica por la naturaleza del evento. Esto porque se promovía un medicamento alternativo para el coronavirus, lo cual puede ser peligroso dado el contexto de la crisis mundial.

Según la senadora, el foro tenía como propósito promover el diálogo, intercambio y debate sobre ideas constructivas para dar apertura a la voz de los ciudadanos.

"Ante la desinformación, mal manejo de la prensa, me veo en la necesidad de cancelar el foro, no sólo para detener diversas polémicas con respecto al tema, derivado por falta de información, sino también para que la opinión pública no desvíe del tema central de salud" Lucía Trasviña. Senadora de Morena

La senadora reconoció que se debe esperar a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emita un resolutivo sobre el tratamiento alternativo.

Este medicamento ya había sido promovido previamente por la legisladora de Morena Miroslava Sánchez Galván. Además el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya había hablado sobre los procesos que existen para evaluar la efectividad de los tratamientos.

Maussan promovía el tratamiento como “una posible vacuna mexicana” que “abre una luz de esperanza a miles de personas”. Esto podría ser un peligroso mensaje ya que promueve tratamientos no reconocidos para una enfermedad que a dejado miles de muertos en el mundo.