'Hyrule Warriors: Age of Calamity'; Link enfrenta una aventura llena de acción (RESEÑA)

La nueva entrega de la saga nos da una gran historia que podría ser polémica para algunos.

Una de las franquicias más importantes y queridas entre los gamers, cierra el año con un juego espectacular y lleno de acción, nos referimos a 'Hyrule Warriors: Age of Calamity'. Al ser un videojuego del género ‘hack and slash’ como su primera entrega, ¿qué lo hace diferente? En seguida te lo contamos.

La historia de 'Hyrule Warriors: Age of Calamity' se desarrolla 100 años antes de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'. En esta ocasión, un pequeño guardián proveniente de un futuro donde Ganon y sus fuerzas han arrasado con el reino de Hyrule, viajará al pasado para prevenir a la princesa Zelda sobre esto y evitar así que suceda el Gran Cataclismo.

Así atenderemos a una aventura llena de acción a lo largo de cinco capítulos, donde los personajes de la franquicia se verán envueltos en una trama épica y emotiva, con un gameplay que aunque puede parecer repetitivo, es el adecuado para obras del género.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo

Gameplay adecuado a cada habitante de Hyrule

Como en prácticamente todos los juegos de 'The Legend of Zelda', iniciarás la aventura como Link; pero conforme avances, podrás utilizar también a Zelda, Impa, los Campeones (Daruk, Mipha, Revali y Urbosa), entre muchos otros.

Cada personaje tiene su propio estilo de pelea y ataque especial único, lo que hace que se sientan muy diferentes al momento de utilizarlos; por ejemplo, Link es un personaje con un estilo de combate cuerpo a cuerpo, a diferencia de Zelda, que es mejor a distancia. Dependerá de ti elegir el que te acomode, aunque cada uno tiene su encanto.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo

Esto hace que haya una buena variedad y el juego se accesible para todo tipo de jugador; aunque no podemos obviar que todo se basa en acabar con hordas interminables de enemigos genéricos; y por más variantes en los protagonistas, a algunas personas esto le podría parecer un tanto repetitivo.

Progresión al estilo de 'Breath of the Wild'

Aunque el combate es lo principal en 'Age of Calamity', la recolección de materiales y progresión son por demás adictivos, pues te permitirán desbloquear nuevas misiones en el mapa, comprar y vender ítems con distintos comerciantes y hasta cocinar platillos que te darán alguna bonificación antes de cada batalla.

También podrás incrementar el poder de tus armas fusionándolas con otras que vayas obteniendo a lo largo de la aventura; algunas tendrán estadísticas particulares que al combinarlas entre sí harán un potenciador importante al momento de pelear.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo

Algo que nos gustó mucho es la versatilidad que adquiere Link según el arma, ya que su estilo de pelea y combos cambian totalmente. Por ejemplo, al usar la espada podrás también disparar una ráfaga de flechas; pero si decides equipar con un mandoble, ya no tendrás disponible el ataque con arco pero sí un ataque más radial y poderoso.

Dos tipos diferentes de escenarios

En cuanto a los niveles del juego, podemos clasificarlos básicamente en dos categorías: los relacionados con la historia principal y los de entrenamiento, que servirán para que los personajes obtengan algunas habilidades.

Los que se relacionan con la campaña, estarán llenos de acción que te harán sentir como si estuvieras en el campo de batalla; en ocasiones tendrás que dar órdenes a tus aliados para que se dirijan a distintas áreas y capturen una zona o asistan a los aliados. Esto complementado con las escenas entre niveles, harán de jugarlo una experiencia muy satisfactoria.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo

El resto se sienten únicos entre sí por lo que ninguna batalla será igual, cosa que no sucede en los niveles de entrenamiento, los cuales a pesar de ser breves, pueden llegar a ser un poco monótonos, pero que son necesarios para familiarizarte con las dinámicas de combate.

Una estética que se mantiene

Las gráficas siguen la estética antes vista en 'Breath of the Wild', tanto en los personajes como en el diseño de los menús, por lo que resultará muy familiar para aquellos que jugaron este; sin embargo, si no tienes el antecedente, no te preocupes, los menús, comandos y modo de juego son fáciles de aprender.

La banda sonora mantiene la calidad a la que la franquicia nos tiene acostumbrados; además, algo que agradecemos mucho es contar de nuevo con la opción de doblaje en español latino, ya que hace más entrañables a los personajes y a la historia en sí.

Hyrule Warriors: Age of Calamity Nintendo

Otro punto a comentar es la modalidad cooperativa, que si bien es divertida y dinámica; al utilizar cada jugador un JoyCon, el control de la cámara se vuelve muy limitado provocando que pierdas noción de las acciones.

Los fans de 'Zelda' estarán felices

'Hyrule Warriors: Age of Calamity' es un videojuego que vale mucho la pena experimentarlo, es visualmente hermoso, con una historia digna de la franquicia y que disfrutarás de principio a fin con esta nueva aventura de Link y compañía. Los fans de 'The Legend of Zelda' estarán felices de agregarlo a su colección.

Creemos que fue un gran acierto de Nintendo haber vinculado 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' y 'Hyrule Warriors: Age of Calamity', ya que si no jugaste uno o el otro, te darán ganas de jugar ambos y saber más sobre la historia que ha marcado a generaciones.

Finalmente, para aquellos que son coleccionistas, el juego es compatible con Amiibo y cabe destacar que si tienes datos guardados de 'Breath of the Wild' en tu Switch, recibirás un arma como bonificación.