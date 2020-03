Ya no esperes más tu carta, ¡Hogwarts en línea está lista para enseñar magia y hechicería!

Hogwarts ha abierto sus puertas digitales, para que puedas aprender magia al estilo de Harry Potter.

¿Quién no soñó con alguna vez asistir a Hogwarts? Pues ahora es posible gracias a los cursos en línea en el sitio ‘ Hogwarts is here ’. Debido a la cuarentena se ha decidido lanzar esta divertida idea en donde podrás aprender magia, hechicería herbolaria, defensa contra las artes oscuras, encantamientos o pociones, tal y como lo hizo Harry Potter.

Estas asignaturas podrás cursarlas desde la comodidad de tu casa desde el portal, ‘Hogwarts is here’, que puede abrirse en computadoras y dispositivos móviles.

El portal fue creado por varios fanáticos de la saga de J.K Rowling, que decidieron construir una red en línea de magos para que cualquier fan pueda unirse.

Antes de comenzar a cursar algunas de las asignaturas dentro de la página web, se debe pasar por el proceso de asignación a una casa con el Sombrero Seleccionador:

Hogwarts is here pic.twitter.com/eAL7mEhylY — Mariana Gutiérrez (@mxrixnnx) March 30, 2020

Herbología

Defensa contra las artes oscuras

Encantamientos

Pociones

Astronomía

Historia de la magia

Transfiguración

Las asignaturas están pensadas para formar a los mejores magos y brujas de Hogwarts

El sitio cuenta con todo lo necesario para que curses a la perfección las asignaturas del Colegio de Magia y Hechicería Hogwarts, pues combina una plataforma educativa, con videojuegos, para poder explorar el castillo, el bosque prohibido, sus alrededores, y así vivir aventuras.

Lo mejor de todo es que las signaturas pueden cursarse en dos modalidades : inscribiéndose en todo bloque con horarios y todo, o cursar una asignatura, a la vez para que puedas disfrutar con los juegos y torneos de la página en línea, como las partidas de Quidditch o relajarte en la Sala Común de tu casa.

Materias de Hogwarts 😱😱😱😱 pic.twitter.com/sbvnNKMYdi — Mariana Gutiérrez (@mxrixnnx) March 30, 2020

El curso, además de ser gratuito, tiene como finalidad impartir los siete años programados para que te conviertas en todo un hechicero, pues además incluye libros de texto gratuitos.