Faltan unos días para el Halloween 2024; en poco tiempo las brujas, demonios y fantasmas tomarán las calles de todo el mundo, por ello nos ponemos en todo con unos especiales de televisión.

Para celebrar el Halloween 2024, te traemos 10 episodios especiales de Noche de Brujas de varias series de televisión (con una película incluída).

Si bien estos no son los únicos, sí son algunos de los más representativos de la temporada y que se quedarón grabados en el corazón de los fans.

Los 10 episodios de Noche de Brujas para Halloween 2024 son:

Angel, “Life of the Party” Buffy la cazavampiros, “Halloween” “Es la Gran Calabaza, Charlie Brown” Friends, “The One With the Halloween Party” New Girl, “Halloween” The Office, “Halloween” Sabrina la bruja adolescente, “A River of Candy Corn Runs Through It” Stranger Things, “Chapter Two: Trick or Treat, Freak” WandaVision, “All-New Halloween Spooktacular!” Los Simpson, “La Casita del Terror”

Ángel, “Life of the Party”

Comenzamos con dos series que prácticamente representan Halloween todo el año; primero veamos Ángel, “Life of the Party”.

En este episodio, el vampiro y sus compañeros tienen una fiesta de Noche de Brujas, la cual se complica cuando uno de ellos pierde el control sobre su lado demoníaco.

Puedes ver este capítulo, así como toda la serie de Ángel en Disney+.

Ángel, “Life of the Party” (Disney)

Buffy la cazavampiros, “Halloween”

La siguiente serie representativa de la Noche de Brujas llega con Buffy la cazavampiros, “Halloween”.

Este episodio más que terrorífico es cómico, pues el pueblo de Sunnydale sufre de una maldición donde todos se transforman en sus disfraces de Hallowee; Buffy pierde sus habilidades y un inesperado Xander deberá salvar el día.

Puedes ver este y el resto de capítulos de Buffy la cazavampiros en Disney+.

Buffy la cazavampiros, “Halloween” (Disney)

“Es la Gran Calabaza, Charlie Brown”

Un clásico de clásicos, nos referimos a la película para televisión/capítulo especial de “Es la Gran Calabaza, Charlie Brown”.

Mientras todos se preparan para la fiesta de Halloween, Linus se dirige al huerto de calabazas, pues espera la llegada de La Gran Calabaza; la máxima representación de la Noche de Brujas, según el niño.

Puedes ver el especial y otros capítulos de Charlie Brown en Apple TV+.

Es la Gran Calabaza, Charlie Brown (Apple)

Friends, “The One With the Halloween Party”

Tal vez uno de los especiales más recordados es el de Friends, “The One With the Halloween Party”.

Donde las cosas con el Halloween se tornan caóticas con la llegada de la hermana gemela de Phoebe, la negación de algunos a ponerse un disfraz y una serie de cameos que nadie esperaba.

Puedes ver todos los episodios de Friends en Max.

Friends, “The One With the Halloween Party” (Max)

New Girl, “Halloween”

Una serie un tanto olvidada; pero con un muy buen especial es New Girl, “Halloween”.

Aquí la animada Jess prepara su celebración de Noche de Brujas, la cual no termina muy bien, debido a su novio Sam y el miedo a las casas embrujadas de su amigo Nick.

Puedes ver New Girl en Disney+.

New Girl, “Halloween” (Disney)

The Office, “Halloween”

Otro clásico de las series de comedia no podía faltar con The Office, “Halloween”.

La tradicional (y obligatoria) fiesta de disfraces de Dunder Mifflin es todo un problema, debido al estrés que le provoca a Michael.

Puedes ver The Office en Max.

The Office, “Halloween” (Max)

Sabrina la bruja adolescente, “A River of Candy Corn Runs Through It”

Seguimos con los clásicos y ahora tenemos Sabrina la bruja adolescente, “A River of Candy Corn Runs Through It”.

El Halloween es como la Navidad para las brujas; no obstante, Sabrina quiere hacer uan fiesta “normal” para sus amigos, cosa que no saldrá del todo bien.

Puedes ver Sabrina la bruja adolescente en Paramount+.

Sabrina la bruja adolescente, “A River of Candy Corn Runs Through It” (Nickelodeon)

Stranger Things, “Chapter Two: Trick or Treat, Freak”

Vayamos con algo más moderno con el especial de Stranger Things, “Chapter Two: Trick or Treat, Freak”.

Dividido en dos episodios, nos centramos en la segunda parte, pues es donde vemos la celebración de Noche de Brujas y como se comienzan a complicar las cosas en Hawkins.

Puedes ver Stranger Things en Netflix.

Stranger Things, “Chapter Two: Trick or Treat, Freak” (Netflix)

WandaVision, “All-New Halloween Spooktacular!”

Otra serie relativamente reciente, y cuyo especial es muy famoso es WandaVision, “All-New Halloween Spooktacular!”.

Wanda y su familia se disponen a festejar la Noche de Brujas; no obstante, ciertas dudas comienzan a surgir en la mente de la Bruja Escarlata, lo cual la lleva a tener un colapso momentaneo.

Puedes ver WandaVision en Disney+.

WandaVision, “All-New Halloween Spooktacular!” (Disney)

Los Simpson, “La Casita del Horror”

Los especiales de Halloween por excelencia, nos referimos a Los Simpson, “La Casita del Horror”.

Aquí puedes elegir el que más te guste, pues son más de 30 especiales emitidos hasta la fecha; aunque los más recomendables son los primeros 10.

Puedes ver todas las temporadas de Los Simpson en Disney+.