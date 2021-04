'Godzilla vs Kong' tendrá colaboración con 'PUBG Mobile'

'PUBG Mobile' contará con un modo exclusivo de 'Godzilla vs Kong'.

'PUBG Mobile' se ha asociado con Legendary Entertainment para un evento exclusivo de 'Godzilla vs. Kong' dentro del juego. Esta colaboración trae consigo una serie de contenidos temáticos que se podrán disfrutar en todo el interactivo.

Además lo jugadores de 'PUBG Mobile' tendrán un modo especial dedicado a 'Godzilla vs Kong', el cual fue presentado por el propio Adam Wingard; en este habrá interacciones tanto con Godzilla como con Kong. Del mismo modo, podrán desbloquear y recopilar objetos exclusivos inspirado en los monstruos.

De momento no se ha anunciado cuándo estará disponible el evento especial, por lo que piden a los fans estar al pendiente de las redes sociales del battle royale para saber el momento en que estará activo en todo el mundo.

'Godzilla vs Kong' es la película más taquillera del momento

La alianza entre 'PUBG Mobile' y 'Godzilla vs Kong' no debería sorprender, el primero es uno de los juegos móviles más famosos, mientras que la segunda es la película más taquillera del momento, al grado que es considerada la más exitosa en un año de pandemia.

'Godzilla vs Kong' lleva 132.7 millones de dólares a nivel mundial, siendo 123 millones sólo de los mercados internacionales, pues el filme se acaba de estrenar el pasado 31 de marzo en territorio estadounidense, donde recaudo 9.6 millones.

Godzilla vs Kong Warner Bros.

Se estima que su taquilla final rondará los 500 millones de billetes verdes, tomando en cuenta que aún no se estrena en varias partes del mundo y que mucha gente ha preferido verla en HBO Max.

Si bien no son números impresionantes, sí están dentro del estándar de la franquicia; 'Godzilla: King of the Monsters' hizo 386.6 millones de dólares en 2019, cuando no había pandemia, los cines estaban abiertos, no existía HBO Max y los estudios estrenaban películas fuertes casi cada fin de semana.